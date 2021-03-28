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Bozuk süt ve süt ürünlerini piyasaya sürerken yakalandılar!

Diyarbakır Bağlar'da yapılan uygulamada, tarihi geçmiş süt ve süt ürünlerini piyasaya sürmek isteyen kişiler yakayı ele verdi.

Bağlar Belediyesi, ramazan ayı öncesi gıda denetimlerini sıklaştırdı. İlçe genelinde yapılan denetimlerin yanı sıra, gelen ihbarları da değerlendiren Bağlar Belediyesi ekipleri, son kullanma tarihi geçmiş süt ve süt ürünlerini piyasaya sürmeye çalışanlara yönelik gelen ihbar üzerine belirlenen adrese baskın yaptı. Yapılan baskında, çok miktarda son kullanma tarihi geçmiş bozuk süt ve süt ürünlerine el konuldu.

 'FIRSAT VERMEYECEĞİZ'
Şüphelilere cezai işlem uygulanırken, Bağlar Belediye Başkanı AK Parti'li Hüseyin Beyoğlu, halkın şikayetlerini önemsediklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve hijyenik koşullarda beslenmesi için, önlem almaya devam ediyoruz. Ramazan ayı öncesi ve devamında, vatandaşlarımıza bozuk gıda satmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Önceliklerimiz arasında, vatandaşın sağlığını korumak vardır. Gıda denetimleri hayati önem taşıyor. Sağlıklı gıda tüketmek, vatandaşlarımızın en temel hakkıdır. Bunu sağlamak da belediye olarak bizim görevimizdir. Vatandaşlarımızdan gelen tüm ihbarları değerlendiriyoruz. Ekiplerimizin bu konudaki çalışmaları ve çabaları, Ramazan ayı dolayısıyla artarak devam edecektir" dedi.

Etiketler süt süt ürünleri piyasa
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