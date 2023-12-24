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Bu acıya yürek dayanmaz! ''Vatan sizlere minnettar'' dedi, bir gün sonra şehit düştü

Bu acıya yürek dayanmaz! ''Vatan sizlere minnettar'' dedi, bir gün sonra şehit düştü
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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Elazığlı Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan’ın, dün şehit olan silah arkadaşları için yaptığı paylaşım yürekleri dağladı.

Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan (22) şehit düştü. Şehidin, Güney Kent Mahallesi’nde ikamet eden ailesine acı haber sağlık ekipleri eşliğinde yetkililer tarafından verildi. Ailenin yaşadığı ev Türk bayrakları ile donatıldı. Ekiplerin yanı sıra Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da şehit evine giderek ailenin yanında oldu.

Şehit Aslan’ın son whatsapp durumu ise görenleri duygulandı. Şehidin söz konusu durumdaki paylaşımda, 6 şehidin isimlerini tek tek yazarak, "Rabbim şehadetinizi kabul etsin. Vatan sizlere minnettar” yazdığı görüldü. Paylaşımın ardından kendisi de bir gün sonra vatan için şehit düştü.

Bu acıya yürek dayanmaz! ''Vatan sizlere minnettar'' dedi, bir gün sonra şehit düştü - Resim : 1

Etiketler vatan şehit vatan size minnettar
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