  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bu da adaysız son İstanbul anketi: Oy farkı 2,6 puan!

Bu da adaysız son İstanbul anketi: Oy farkı 2,6 puan!

Bu da adaysız son İstanbul anketi: Oy farkı 2,6 puan!
Güncelleme:

Yaklaşan 31 Mart yerel seçimleri öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapılan son seçim anketinin sonuçları açıklandı. Ankette aday isimleri yerine parti isimleri yer alırken AK Parti ile CHP'nin oyları arasındaki fark dikkat çekti.

31 Mart yerel seçimleri için HBS Araştırma İstanbul araştırmasının sonuçlarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Her ne kadar siyasi partilerin adayları belli olsa da aday isimleri yerine siyasi partilerin ismiyle yapılan ankete katılanların yüzde 48'inin kadın, yüzde 52'sinin ise erkek seçmen olduğu belirtildi.

HBS "İSTANBUL ARAŞTIRMASI" başlığı altında yayınladığı ve 2 bin925 seçmen ile yüz yüze yapılan görüşmelerde "31 Mart Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz "sorusu soruldu.

İşte anketin sonuçları:

AK Parti: Yüzde 38,3
CHP: %36,9
İYİ Parti: %5,2
DEM: %4,8
Zafer Partisi: %2
YRP: %1,9
Diğer: %1,6
Kararsız: %9,3

Yaklaşan 31 Mart yerel seçimleri öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapılan son seçim anketinin sonuçları açıklandı. Ankette aday isimleri yerine parti isimleri yer alırken AK Parti ile CHP'nin oyları arasındaki fark dikkat çekti.

Etiketler seçim anketi anket son anket anket sonuçları seçim anketi sonuçları son seçim anketi sonuçları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bunu da gördük: Belediye Başkanı adayı seçmene el hareketi çekti Bunu da gördük: Belediye Başkanı adayı seçmene el hareketi çekti Karnım ağrıyor dedi, hastane hastane gezdi... Gerçek sonuncu seferinde ortaya çıktı Karnım ağrıyor dedi, hastane hastane gezdi... Gerçek sonuncu seferinde ortaya çıktı Bir belediyede en düşük işçi maaşının 30 bin 29 TL'ye yükseltildi Bir belediyede en düşük işçi maaşının 30 bin 29 TL'ye yükseltildi Banka faizlerinde dikkat çeken değişim; işte banka banka yeni faiz oranları Banka faizlerinde dikkat çeken değişim; işte banka banka yeni faiz oranları 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları başladı! İşte başvuru şartları 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları başladı! İşte başvuru şartları Ali Koç açıkladı: Süper Kupa maçının tarihi belli oldu Ali Koç açıkladı: Süper Kupa maçının tarihi belli oldu Benzine gelen zam ağızları açık, depoları boş bıraktı Benzine gelen zam ağızları açık, depoları boş bıraktı Fatih Terimli Panathinaikos'ta kaos gecesi: Defalarca tokat attı! Fatih Terimli Panathinaikos'ta kaos gecesi: Defalarca tokat attı! HalkTV canlı yayınında tepki çeken anlar HalkTV canlı yayınında tepki çeken anlar Seçmenden AK Parti'nin Ankara adayı Altınok'a rest Seçmenden AK Parti'nin Ankara adayı Altınok'a rest