Bu da adaysız son İstanbul anketi: Oy farkı 2,6 puan!

Yaklaşan 31 Mart yerel seçimleri öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapılan son seçim anketinin sonuçları açıklandı. Ankette aday isimleri yerine parti isimleri yer alırken AK Parti ile CHP'nin oyları arasındaki fark dikkat çekti.

31 Mart yerel seçimleri için HBS Araştırma İstanbul araştırmasının sonuçlarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Her ne kadar siyasi partilerin adayları belli olsa da aday isimleri yerine siyasi partilerin ismiyle yapılan ankete katılanların yüzde 48'inin kadın, yüzde 52'sinin ise erkek seçmen olduğu belirtildi.

HBS "İSTANBUL ARAŞTIRMASI" başlığı altında yayınladığı ve 2 bin925 seçmen ile yüz yüze yapılan görüşmelerde "31 Mart Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz "sorusu soruldu.

İşte anketin sonuçları:



AK Parti: Yüzde 38,3

CHP: %36,9

İYİ Parti: %5,2

DEM: %4,8

Zafer Partisi: %2

YRP: %1,9

Diğer: %1,6

Kararsız: %9,3