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  3. 16 Kasım 2019 16:46

Bu da muhafazakar sosyetenin bebek mevlidi

Muhafazakar sosyetenin şatafatlı kutlamalarına bir yenisi daha eklendi. Minik bir bebek için Ihlamur Kasrı'nda yapılan "mevlid" etkinliğinin görüntüleri sosyal medyada günün konusu oldu.

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Sosyal medyada sıklıkla paylaşılan, bekarlığa veda, kına gecesi, düğün, mevlid gibi organizasyonlarda, lüksün ön plana çıkarılması dikkat çekiyor.

Muhafazakar camianın önemli isimlerinden Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak da kaleme aldığı bir yazıda bu kutlamalara çok sert tepki göstermiş, "Bunun neresinde din ya da ahlak var" demişti.

Sosyal medyanın bir bebeğin mevlidi var. Ihlamur Kasrı'nda, Berra isimli bebek için düzenlenen mevliddeki lüks, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

 Ekşisözlük'te de gündem olan mevlide ilişkin başlığı açan kullanıcı tepkisini "5 metrekare odada 3 yıl açlıkla mücadele etmiş peygamberin ümmeti bu olmamalı" diye dile getirdi.

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