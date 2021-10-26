Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, sıcaklıklar kuzeydoğu kesimlerde 4 derece azalacak. Van, Hakkari, Trabzon, Rize, Artvin ile Muğla, Burdur ve Antalya'da yağış bekleniyor. Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de ise kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile güneybatısının parçalı yer yer çok bulutlu, Van, Hakkari, Trabzon, Rize ve Artvin kıyıları, Muğla'nın doğusu, Burdur'un güneyi ve Antalya'nın batı çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde biraz artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı, Batı Karadeniz'in batısı ve Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın kuzey ve batısı, Batı Karadeniz'in batısı ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON TEHLİKESİNE DİKKAT: Karadeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda zirai don tehlikesi riski olduğundan dolayı başta tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticilerimiz ve ilgililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

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