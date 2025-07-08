İktidarın otomatik ÖTV zamları devam ediyor: Akaryakıt, sigara, alkol... Zam yağıyor...

Haziran ayı enflasyon rakamları sonrasında Gelir İdaresi Başkanlığı'nın akaryakıt, içki ve tütünde ÖTV tutarlarına yüzde 15,71 zam geldiğini duyurmuştu. Akaryakıt fiyatlarıyla başlayıp sigara fiyatlarına gelen zamlar alkol fiyatlarına da yansımaya devam ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne (Yİ-ÜFE) bağlı olarak akaryakıt, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında artış yapıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununun 12 maddesinin (5) numaralı fıkrasında, Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan maktu vergi tutarları veya Cumhurbaşkanınca bunlara ilişkin belirlenen en son maktu vergi tutarlarının, ocak ve temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen yurt içi üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır. TÜİK, yurt içi üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranını bugün itibarıyla %15,71 olarak hesaplamıştır." denildi.

Yüzde 15,71 zammın etkileri de piyasaya yansımaya devam ediyor.

Akaryakıt fiyatlarına gelen zamların ardından zam furyası sigaralardan devam etti. Şimdi de sırada alkollü içecekler var.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından Beylerbeyi rakı fiyatlarını paylaştı. Fiyatlar markaya ve ürün kalitesine göre değişiklik gösteriyor. Yeni listeye göre:

50’lik rakılar: 1039 TL, 1125 TL, 1310 TL

70’lik rakılar: 1359 TL, 1450 TL, 1695 TL, 1950 TL

100’lük rakılar: 1669 TL, 1815 TL, 2175 TL