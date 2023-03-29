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BUDO seferlerinden bazıları iptal edildi

BUDO seferlerinden bazıları iptal edildi
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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak

BUDO'nun internet sitesinde hava koşullarından dolayı sefer iptalleriyle ilgili açıklama yapıldı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek olan seferler şöyle:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

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