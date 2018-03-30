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  3. 30 Mart 2018 17:08

Bulması zor, getirisi yüksek !

Elazığ'da bahar aylarında görülen ve çok zor bulunan domalan mantarı pahalı fiyatlara satılıyor.

Bulması zor, getirisi yüksek !
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Elazığ'ın Baskil ilçesinde bahar aylarında görülen  domalan mantarı kilogramı 80 liradan satılmasına rağmen ilgi görüyor.

Görünümüyle patatesi andıran ve bahar yağmurlarının ardından çıkan  domalan mantarı ilçede gruplar halinde toplanıyor.

Kadıköy'de oturan Hasan Demir, özellikle meşe ağaçlarının bulunduğu  yerde yetişen ve nadir görülen türler arasında yer alan domalan mantarının nasıl  toplayacağını büyüklerinden öğrendiğini söyledi.

Demir,  her gün domalan mantarı toplamaya çıktığını belirterek,  "Domalan yağışlar bol olursa çok, yağış olmazsa az olur. Çocukluğumdan beri  topluyorum. Bunun ticaretini yapanlar da var. Bulduklarımı ailemizle tüketiyoruz.  Çok lezzetli. Kilogramı 80-90 lira civarında satılıyor." dedi.

Mehmet Kükey de çok sevdikleri mantarı ailece aramaya çıktıklarını  kaydetti.

Kuşsarayı köyünde oturan Abdullah Er de domalan mantarını bulmanın çok  zor olduğunu, mantarın sadece baharda kendiliğinden yetiştiğini anlattı.

Er, "Köy işleri tam olarak başlamadığı için bizler bu mevsimde domalan  mantarını bulmaya çalışıyoruz. Patatese benziyor. Tadı çok güzeldir. Bu mevsimde  ancak yer altında yetişmektedir." diye konuştu.

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