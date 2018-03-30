Bulması zor, getirisi yüksek !

Elazığ'ın Baskil ilçesinde bahar aylarında görülen domalan mantarı kilogramı 80 liradan satılmasına rağmen ilgi görüyor.



Görünümüyle patatesi andıran ve bahar yağmurlarının ardından çıkan domalan mantarı ilçede gruplar halinde toplanıyor.

Kadıköy'de oturan Hasan Demir, özellikle meşe ağaçlarının bulunduğu yerde yetişen ve nadir görülen türler arasında yer alan domalan mantarının nasıl toplayacağını büyüklerinden öğrendiğini söyledi.

Demir, her gün domalan mantarı toplamaya çıktığını belirterek, "Domalan yağışlar bol olursa çok, yağış olmazsa az olur. Çocukluğumdan beri topluyorum. Bunun ticaretini yapanlar da var. Bulduklarımı ailemizle tüketiyoruz. Çok lezzetli. Kilogramı 80-90 lira civarında satılıyor." dedi.

Mehmet Kükey de çok sevdikleri mantarı ailece aramaya çıktıklarını kaydetti.

Kuşsarayı köyünde oturan Abdullah Er de domalan mantarını bulmanın çok zor olduğunu, mantarın sadece baharda kendiliğinden yetiştiğini anlattı.

Er, "Köy işleri tam olarak başlamadığı için bizler bu mevsimde domalan mantarını bulmaya çalışıyoruz. Patatese benziyor. Tadı çok güzeldir. Bu mevsimde ancak yer altında yetişmektedir." diye konuştu.