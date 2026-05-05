  Burger King'teki ''restoranda yiyemezsiniz'' skandalı cezasız kalmadı!

İstanbul'da bir Burger King şubesinde bir anne ve kızın "ekonomik durumları" gerekçe gösterilerek restorana alınmadığı iddiası Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada çığ gibi büyüyen "hizmetten kaçınma" ve "ayrımcılık" paylaşımları üzerine resmi inceleme başlattı. Bakanlık, söz konusu işletmeye para cezası uygulandığını duyurdu.

İstanbul’daki ünlü bir hamburger zincirinin şubesinde 2 Mayıs tarihinde yaşandığı öne sürülen olay, toplumsal vicdanı yaraladı. İddiaya göre, kendilerine yemek ısmarlanan bir anne ve kızı, sadece ekonomik durumları ve dış görünümleri nedeniyle restoran yetkilileri tarafından içeri alınmadı.

Olayın sosyal medyada görüntülenip paylaşılmasının ardından Ticaret Bakanlığı konuya müdahil oldu.

"Hiçbir Vatandaşımız Ayrımcılığa Maruz Kalamaz"

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, kamuoyunda oluşan büyük hassasiyet üzerine bir açıklama yaparak sürecin yakından takip edildiğini vurguladı.

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan süreçle ilgili şu açıklamayı yaptı:

Bir hamburger zincir restoranında yaşandığı iddia edilen “müşteri ayırma ve hizmetten kaçınma” konusuna ilişkin paylaşımlarınızı ve mesajlarınızı yakından takip ediyoruz.

Her bir vatandaşımızın bu konuda gösterdiği duyarlılık, toplumsal vicdanımızın ne kadar güçlü olduğunun da açık bir göstergesidir. Bu hassasiyet için teşekkür ediyoruz.

Hiçbir vatandaşımızın; ekonomik durumu, görünümü ya da herhangi bir gerekçeyle ayrımcılığa maruz kalması kabul edilemez.

Konu Ticaret Bakanlığımızın takibindedir.

Gerekli inceleme ve denetim süreçleri yürütülmekte olup, gelişmelere ilişkin detaylı açıklama ve güncelleme en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Toplumsal Vicdan Ayakta

Vatandaşların bu konuda gösterdiği duyarlılığa teşekkür eden Bakanlık, ticari işletmelerin hizmet sunarken ayrımcılık yapmasının hukuki sonuçları olacağını hatırlattı. İstanbul'un ortasında yaşanan bu olayla ilgili inceleme derinleşirken, gözler hamburger zincirinden gelecek açıklamaya ve Bakanlığın vereceği nihai karara çevrildi.

Burger King'e Para Cezası

Ticaret Bakanlığı, İstanbul'daki zincir fast food restoranında anne ve kızının yemek yemelerine izin verilmediği iddiasına ilişkin, söz konusu işletmeye idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu iddia alıntılanarak "Bu paylaşımda anlatılan tablo, hiçbir şekilde kabul edilemez. Hiçbir çocuk, hiçbir anne; 'burada oturamazsın' denilerek bir mekandan dışlanamaz. Böyle bir hareket, vicdanen kabul edilemez olduğu gibi; ticaret ahlakı ve yasalarıyla da bağdaşmamaktadır. Konu Ticaret Bakanlığı olarak tarafımızca ciddiyetle ele alınmış, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerimiz aynı gün, söz konusu restoranda denetim gerçekleştirmiştir. Yapılan incelemelerde mevzuata aykırılıklar tespit edilmiş ve işletmeye idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca bahsi edilen olayla ilgili 'Haksız Ticari Uygulama' kapsamında ilgili durum tutanak altına alınarak, Ticaret Bakanlığımız Tüketicinin Korunması Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne (Reklam Kurulu) gönderilmek üzere kayıt altına alınmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak; vatandaşımızın ticari haklarını korumayı, ticari adaleti tesis etmeyi ve bu tür vicdanları yaralayan uygulamaların karşısında durmayı kararlılıkla sürdüreceğiz" denildi.

