SGK Uzmanı emekli ve memur zammında ''en kötü ihtimali'' açıkladı!

Nisan ayı enflasyonunun %4,18 olarak açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur için 4 aylık zam farkı kesinleşti. SGK Uzmanı Murat Göktaş, Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurlar için beklenen en düşük zam oranlarını paylaştı.

TÜİK'in Nisan 2026 enflasyon verilerini duyurmasıyla birlikte milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz zammı için geri sayım hızlandı. Nisan ayındaki %4,18'lik artışla birlikte 4 aylık kümülatif enflasyon farkı belli oldu. İşte ayrıntılar...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Nisan ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla, Temmuz ayında yapılacak maaş zamları için tablonun büyük bir kısmı netleşti. 4 aylık veriler ışığında memur ve emeklilerin cebine girecek enflasyon farkı rakamları güncellendi.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Nisan ayında yıllık bazda %32,37 oranında artış gösterdi. Piyasa analistlerinin genel beklentisi yıllık enflasyonun %31,25 seviyelerinde kalacağı yönündeydi. Bu sonuçla birlikte enflasyonun mart ayındaki %30,87’lik seviyesinden yukarı yönlü ivmelendiği görüldü. Nisan ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre %4,18 oranında yükseldi. Piyasa anketlerinde aylık artış beklentisi %3,28 olarak öngörülüyordu. Mart ayında %1,94 olarak gerçekleşen aylık enflasyonun Nisan’da iki katından fazla bir hıza ulaşması dikkat çekti.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %32,37 arttı, aylık %4,18 arttı

TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %4,18 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,64 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,37 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,43 artış olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %28,59 arttı, aylık %3,17 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %3,17 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,99 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %28,59 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %26,48 artış gösterdi.

TÜİK’in Nisan ayı enflasyon rakamlarını duyurmasıyla birlikte, Temmuz ayında yapılacak maaş artışları için tablo şekillenmeye başladı. 4 aylık verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklisi %14,64; memur ve memur emeklisi ise %10,51’lik zam farkını şimdiden hak etti. SGK Uzmanı Murat Göktaş, kalan 2 ayın (Mayıs-Haziran) ardından maaşlara yansıyacak nihai rakamları değerlendirdi.

"SSK ve Bağ-Kur Emeklisi %20 Bandına Yaklaşacak"

Dünya piyasalarındaki enerji fiyatları ve tedarik zinciri aksamalarının enflasyon üzerindeki etkisine dikkat çeken Göktaş, "En kötü ihtimalle SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2 aylık verinin de eklenmesiyle Temmuz ayında %19-20 bandında bir zam alacaklar" dedi.

Memur ve Memur Emeklisi İçin Fark Kapıda

Memurlar için toplu sözleşme gereği Temmuz’da %7’lik bir zam öngörüldüğünü hatırlatan Göktaş, enflasyonun bu rakamı bir hayli aşacağını vurguladı. Uzman isme göre memur ve memur emeklileri için Temmuz zammı %15-16 bandında gerçekleşecek.

Maaş Zamları Eşitlenecek mi?

Son dönemde SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri arasındaki zam oranı farklılıklarının ciddi bir eleştiri konusu olduğunu belirten Göktaş, hükümetin bu konuda bir "eşitleme" çalışması içinde olabileceğini söyledi:

"Memur emeklilerinin zam oranlarını, SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle eşitleyecekler gibi geliyor. Süreç içerisinde bu zamların tek bir oran üzerinden birleştirilmesi gündemde."

En Düşük Emekli Maaşı ve Kök Aylık Tehlikesi

Yaklaşık 3,5 milyon vatandaşın aldığı en düşük emekli aylığı için yasal bir zorunluluk bulunmadığını hatırlatan Göktaş, hükümetin tasarrufunun kritik olduğunu ifade etti. Eğer kök maaşlar üzerinden yasal bir düzenleme yapılmazsa, bazı emeklilerin zam almasına rağmen eline geçen paranın değişmeme (sıfır zam) riski bulunuyor.