Asgari ücretli ve emeklinin maaşı 4 ayda eridi!

DİSK-AR, TÜİK'in Nisan 2026 enflasyon verilerini temel alarak hazırladığı raporda, fiyat artışlarının özellikle dar gelirli kesim üzerindeki yıkıcı etkisini gözler önüne serdi. DİSK-AR'ın araştırmasına göre asgari ücret, yılın dördüncü ayında 4 bin 110 TL, en düşük emekli aylığı 2 bin 928 lira değer kaybetti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Nisan 2026’da yıllık enflasyon yüzde 32,37, aylık enflasyon ise yüzde 4,18 olarak kaydedildi. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), Mayıs 2026 Enflasyon Bülteni’ni yayımladı. TÜİK'in enflasyon verilerini değerlendiren DİSK-AR, alım gücündeki erimeye dikkat çekti. Nisan ayında asgari ücretin 4 bin 110 TL, en düşük emekli aylığının ise 2 bin 928 TL değer kaybettiği belirtildi. DİSK-AR'ın TÜİK verilerine dayanarak hazırladığı rapordan öne çıkanlar şöyle: TÜİK’e göre yıllık resmi TÜFE oranı yüzde 32,37, gıda enflasyonu oranı yüzde 34,55.





TÜİK’e göre fiyatlar son bir ayda yüzde 4,18 arttı.





TÜİK’e göre 12 aylık ortalamalara göre enflasyon oranı yüzde 32,43.





2005 yılına göre genel fiyatlar 34,8 kat artarken, gıda fiyatları 52,9 kat arttı.





Asgari ücret yılın dördüncü ayında 4.110 TL, en düşük emekli aylığı 2.928 TL kayıp yaşadı.





Kira, konut ve ulaştırma harcamaları artıyor. Düşük gelirliler gıdadan kısıp kira ve ulaşıma harcıyor.





TÜİK madde fiyat listesini gizlemeye devam ediyor. TÜİK yargı kararına rağmen madde fiyat listesini yine açıklamadı.





Toplumsal sınıf ve kesimler enflasyonun sonucu ortaya çıkan geçim sıkıntısını oldukça farklı hissediyor.





En düşük yüzde 20'lik gelir grubu toplam gelirin yüzde 6,3'ünü alırken, bu grubun harcamaları içinde gıdanın payı yüzde 30,4'tür.





En yüksek yüzde 20'lik gelir grubu toplam gelirin yüzde 48,1'ini elde ederken harcamaları içindeki gıdanın payı yüzde 12,8'de kalmaktadır."



