Ailece tatil faciayla bitti: İki çocuk hayatını kaybetti, anne ve baba yaşam savaşı veriyor

Mersin’in Bozyazı ilçesinde memleketine gelen polis memuru baba, eşi ve 2 çocuğu mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. 4 ve 7 yaşlarındaki iki kardeş hayatını kaybetti, anne ve babanın tedavisi ise sürüyor.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru M.T. (39), eşi E.T. (33) ve çocukları A.T. (7) ile Ö.S.T. (4), hafta sonunu geçirmek üzere memleketleri Bozyazı’ya geldi. Yakınlarında kalan aile rahatsızlanınca, kusma ve mide bulantısı nedeniyle haber verilen sağlık ekipleri, aileyi hastaneye sevk etti. Hastaneye kaldırılan aileden önce Ö.S.T., ardından A.T. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Anne ve baba ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili savcılık ve jandarma ekipleri tarafından incelemelerin sürdürüldüğü bildirildi.

