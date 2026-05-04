  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Tıp dünyası şaşkın: İkiz bebeklerin babaları farklı çıktı!

Tıp dünyası şaşkın: İkiz bebeklerin babaları farklı çıktı!

Tıp dünyası şaşkın: İkiz bebeklerin babaları farklı çıktı!
Güncelleme:

Kolombiya'da yapılan bir babalık testi, bilim literatürüne geçecek nadir bir olayı ortaya çıkardı. İki yaşındaki ikizlerin biyolojik babalarının farklı olduğu DNA analiziyle kanıtlandı. Tıpta "heteropaternal süperfekondasyon" olarak adlandırılan ve dünyada sadece 20 örneği bulunan bu biyolojik vaka, piyango kazanmaktan daha zor bir ihtimal olarak görülüyor.

Kolombiya’da babalık testi yaptıran bir kadının ikiz oğulları, dünya genelinde sadece 20 vakada görülen "farklı babalardan ikiz bebek" vakasını tıp tarihine taşıdı.

Uzmanların "piyango kazanmaktan daha zor" dediği olay, DNA testleriyle bilimsel olarak belgelendi.

Kolombiya Ulusal Üniversitesi Nüfus Genetiği Laboratuvarı’nda 2018 yılında gerçekleşen olay, rutin bir babalık testiyle gün yüzüne çıktı. İki yaşındaki ikiz çocukları için test yaptıran annenin sonuçları, tıp dünyasını bile hayrete düşürdü. Yapılan analizlerde, ikizlerin annelerinin aynı, ancak babalarının farklı kişiler olduğu kesinleşti.

Tıptaki Adı: Heteropaternal Süperfekondasyon

Bilim literatüründe "heteropaternal süperfekondasyon" olarak tanımlanan bu durum, dünyada kayıtlı sadece birkaç vakada görülüyor. Laboratuvar direktörü Profesör William Usaquén, 26 yıllık kariyeri boyunca ilk kez böyle bir sonuçla karşılaştığını belirterek; testlerin doğruluk payından emin olmak için süreci en başından itibaren tekrarladıklarını ifade etti.

Peki, Bu Olağanüstü Durum Nasıl Gerçekleşiyor? Bilim insanlarına göre bu biyolojik "mucizenin" gerçekleşmesi için birçok nadir olayın aynı anda yaşanması gerekiyor:

Poliovulasyon: Kadının aynı adet döngüsü içinde birden fazla yumurta üretmesi.

Kritik Zaman Dilimi: Yumurtaların hayatta kaldığı yaklaşık 24 saatlik süre içinde, kadının iki farklı erkekle cinsel ilişkiye girmesi.

Çifte Döllenme: Her iki erkekten gelen spermlerin, ayrı ayrı yumurtaları aynı döngü içerisinde döllemesi.

DNA Analiziyle Kesinleşti

Üniversite bünyesindeki Genetik Enstitüsü, çocukların ve ebeveyn adaylarının DNA profillerini "elektroforez" yöntemiyle inceledi. 17 farklı genetik noktanın (mikrosatellit) karşılaştırıldığı analizde; babalardan birinin DNA'sı çocuklardan sadece biriyle eşleşirken, diğeriyle hiçbir bağ kurulamadı.

 

 

BBC Türkçe

Bu Haberleri Kaçırma...

Oğlunun 2 çocuk annesi dini nikahlı sevgilisini öldüren annenin ifadesi ortaya çıktı
Oğlunun 2 çocuk annesi dini nikahlı sevgilisini öldüren annenin ifadesi ortaya çıktı
İslam Memiş’ten ''tufan" uyarısı! Altın borcu olanlar, düğün yapacaklar ve ev alacaklar dikkat
İslam Memiş’ten ''tufan" uyarısı! Altın borcu olanlar, düğün yapacaklar ve ev alacaklar dikkat
Amedspor'un şampiyonluk kutlamalarında ortalık karıştı, çok sayıda yarlı ve gözaltı var!
Amedspor'un şampiyonluk kutlamalarında ortalık karıştı, çok sayıda yarlı ve gözaltı var!
Devrim Özkan hakkındaki tepki çeken iddialara isyan etti
Devrim Özkan hakkındaki tepki çeken iddialara isyan etti
İstanbul'da sitenin mescidinde kan donduran vahşet! Hepsi parçalanmış halde bulundu
İstanbul'da sitenin mescidinde kan donduran vahşet! Hepsi parçalanmış halde bulundu
Migrenle mücadelede yeni dönem: Uzman isimden kritik uyarı geldi
Migrenle mücadelede yeni dönem: Uzman isimden kritik uyarı geldi
Sakarya’da kıyıya vuran çantadan kirli bir servet çıktı!
Sakarya’da kıyıya vuran çantadan kirli bir servet çıktı!
Küresel piyasalarda petrol ve altın fiyatlarını değiştirecek hamle geldi!
Küresel piyasalarda petrol ve altın fiyatlarını değiştirecek hamle geldi!
Etiketler ikiz bebekler ikiz babalık testi genetik mucize kolombiya dna testi heteropaternal süperfekondasyon tıp dünyası biyolojik olaylar ikizlerin babası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Enflasyon açıklandı; Mayıs 2026 kira zam tavan oranı belli oldu Enflasyon açıklandı; Mayıs 2026 kira zam tavan oranı belli oldu TÜİK Nisan 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı: Aylık artış beklentileri de aştı TÜİK Nisan 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı: Aylık artış beklentileri de aştı Malatya’da otobüs kazası: 3 ölü, 41 yaralı var... Kaza anı saniye saniye kamerada... Malatya’da otobüs kazası: 3 ölü, 41 yaralı var... Kaza anı saniye saniye kamerada... Son seçim anketinden çıkan sonuç tarihe geçti: Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı! Son seçim anketinden çıkan sonuç tarihe geçti: Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı! Yedek kulübesinden fırlayıp hakeme yumruk attı! Maç tatil edildi, futbolcu gözatında... Yedek kulübesinden fırlayıp hakeme yumruk attı! Maç tatil edildi, futbolcu gözatında... Şanlıurfa'da fırtına felaketi: Bir kişi hayatını kaybetti, 40 yaralı var, okullar tatil edildi! Şanlıurfa'da fırtına felaketi: Bir kişi hayatını kaybetti, 40 yaralı var, okullar tatil edildi! Iğdır’da arı saldırısı paniği facia getirdi: 5 yaralı var, 400 koyun telef oldu! Iğdır’da arı saldırısı paniği facia getirdi: 5 yaralı var, 400 koyun telef oldu! Beşiktaş'ın forması davalık oldu! Tasarımda Atatürk'ün süveterinden esinlenilmişti... Beşiktaş'ın forması davalık oldu! Tasarımda Atatürk'ün süveterinden esinlenilmişti... Ankara'da taşlar yerinden oynuyor: AK Parti kulislerinden sızan 3 büyük korku! Ankara'da taşlar yerinden oynuyor: AK Parti kulislerinden sızan 3 büyük korku! İspanya Başbakanı Sanchez'in uçağı Ankara’ya acil iniş yaptı İspanya Başbakanı Sanchez'in uçağı Ankara’ya acil iniş yaptı
Mayıs'ta kar esareti: Yollar kapatıldı, okullar tatil edildi! Mayıs'ta kar esareti: Yollar kapatıldı, okullar tatil edildi! Uşak'ta 7 araçlı zincirleme trafik kazası: Aynı aileden 4 kişi öldü, 34 yaralı var Uşak'ta 7 araçlı zincirleme trafik kazası: Aynı aileden 4 kişi öldü, 34 yaralı var RTÜK'ten ünlü markanın anneler günü reklamına inceleme! RTÜK'ten ünlü markanın anneler günü reklamına inceleme! Gaziantep'te süper hücre felaketi: 23 yaralı, 39 okulda eğitime ara verildi! Gaziantep'te süper hücre felaketi: 23 yaralı, 39 okulda eğitime ara verildi! Memur ve emeklilerin enflasyon zammında 4 aylık tablo netleşti! İşte kuruşu kuruşuna zam oranları Memur ve emeklilerin enflasyon zammında 4 aylık tablo netleşti! İşte kuruşu kuruşuna zam oranları ENAG Nisan 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı: Aylık ve yıllık bazda yükseliş sürüyor! ENAG Nisan 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı: Aylık ve yıllık bazda yükseliş sürüyor! Survivor'da korku dolu anlar: Bayhan kanlar içinde kaldı! Sağlık durumunu Acun Ilıcalı açıkladı Survivor'da korku dolu anlar: Bayhan kanlar içinde kaldı! Sağlık durumunu Acun Ilıcalı açıkladı Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Önce kış ardından bahar var Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Önce kış ardından bahar var Gelinin giyinme odasında ''gizli kamera'' bulunmuştu, salon sahibi beraat etti Gelinin giyinme odasında ''gizli kamera'' bulunmuştu, salon sahibi beraat etti