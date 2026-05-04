Tıp dünyası şaşkın: İkiz bebeklerin babaları farklı çıktı!

Kolombiya'da yapılan bir babalık testi, bilim literatürüne geçecek nadir bir olayı ortaya çıkardı. İki yaşındaki ikizlerin biyolojik babalarının farklı olduğu DNA analiziyle kanıtlandı. Tıpta "heteropaternal süperfekondasyon" olarak adlandırılan ve dünyada sadece 20 örneği bulunan bu biyolojik vaka, piyango kazanmaktan daha zor bir ihtimal olarak görülüyor.

Kolombiya Ulusal Üniversitesi Nüfus Genetiği Laboratuvarı’nda 2018 yılında gerçekleşen olay, rutin bir babalık testiyle gün yüzüne çıktı. İki yaşındaki ikiz çocukları için test yaptıran annenin sonuçları, tıp dünyasını bile hayrete düşürdü. Yapılan analizlerde, ikizlerin annelerinin aynı, ancak babalarının farklı kişiler olduğu kesinleşti.

Tıptaki Adı: Heteropaternal Süperfekondasyon

Bilim literatüründe "heteropaternal süperfekondasyon" olarak tanımlanan bu durum, dünyada kayıtlı sadece birkaç vakada görülüyor. Laboratuvar direktörü Profesör William Usaquén, 26 yıllık kariyeri boyunca ilk kez böyle bir sonuçla karşılaştığını belirterek; testlerin doğruluk payından emin olmak için süreci en başından itibaren tekrarladıklarını ifade etti.

Peki, Bu Olağanüstü Durum Nasıl Gerçekleşiyor? Bilim insanlarına göre bu biyolojik "mucizenin" gerçekleşmesi için birçok nadir olayın aynı anda yaşanması gerekiyor:

Poliovulasyon: Kadının aynı adet döngüsü içinde birden fazla yumurta üretmesi.

Kritik Zaman Dilimi: Yumurtaların hayatta kaldığı yaklaşık 24 saatlik süre içinde, kadının iki farklı erkekle cinsel ilişkiye girmesi.

Çifte Döllenme: Her iki erkekten gelen spermlerin, ayrı ayrı yumurtaları aynı döngü içerisinde döllemesi.

DNA Analiziyle Kesinleşti

Üniversite bünyesindeki Genetik Enstitüsü, çocukların ve ebeveyn adaylarının DNA profillerini "elektroforez" yöntemiyle inceledi. 17 farklı genetik noktanın (mikrosatellit) karşılaştırıldığı analizde; babalardan birinin DNA'sı çocuklardan sadece biriyle eşleşirken, diğeriyle hiçbir bağ kurulamadı.

