ENAG Nisan 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı: Aylık ve yıllık bazda yükseliş sürüyor!

Ekonomi gündeminin odağındaki Nisan 2026 enflasyon verileri netleşmeye başladı. İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) ardından Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) da merakla beklenen rakamları kamuoyuyla paylaştı. ENAG verilerine göre Nisan ayında tüketici fiyatları aylık bazda %5,07 artarken, yıllık enflasyon %55,38 seviyesine ulaştı.

Ekonomi dünyasının yakından takip ettiği Nisan 2026 enflasyon rakamları açıklandı. Bağımsız akademisyenler ve ekonomistler tarafından oluşturulan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Nisan ayında tüketici fiyatlarının bir önceki aya göre hız kazandığını duyurdu.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) İstanbul özelindeki verilerinin ardından, Türkiye genelindeki fiyat hareketlerini takip eden ENAG da Nisan ayı raporunu paylaştı. ENAG verilerine göre, tüketici fiyatları Nisan ayında Mart ayına oranla %5,07 artış gösterdi.

ENAG tarafından hesaplanan Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), Nisan 2026 dönemindeki bu yükselişle birlikte yıllık bazda %55,38 seviyesine ulaştı. Açıklanan veriler, ekonomi dünyasında fiyat artış hızının ivme kazandığı şeklinde yorumlandı.

Mart ve Nisan Karşılaştırması Nisan ayındaki artış hızı, Mart ayına göre yukarı yönlü bir seyir izledi. Mart 2026 döneminde enflasyon aylık bazda %4,10 olarak gerçekleşirken, yıllık artış %54,62 olarak kayıtlara geçmişti. Nisan verileriyle birlikte hem aylık hem de yıllık bazda enflasyonist baskının sürdüğü gözlemlendi.

İstanbul Ticaret Odası'nın İstanbul enflasyonu neydi ?

İstanbul’un Nisan ayı enflasyonu belli oldu. Nisan ayında İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık artışı yüzde 3,74 olarak gerçekleşti. 2025 Nisan ayına göre 2026 Nisan ayında İstanbul’da yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO 2023=100 bazlı İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde yüzde 36,83 olarak gerçekleşti.

ENAG'ın 2026 yılı enflasyon rakamları:

Dönem Aylık Değişim (%) Yıllık Değişim (%) Ocak 2026 %6,32 %53,42 Şubat 2026 %4,01 %54,14 Mart 2026 % 4,10 %54,62 Nisan 2026 % 5,07 % 55,38

Haber3.com Haber Merkezi