Küresel piyasalarda petrol ve altın fiyatlarını değiştirecek hamle geldi!

Ekonomi dünyasının gözü bu karardaydı! Aralarında Suudi Arabistan ve Rusya’nın da bulunduğu 7 dev petrol üreticisi, Haziran ayı itibarıyla üretim stratejisini değiştiriyor. OPEC+ üyesi ülkelerin aldığı "üretimi artırma" kararı hem petrol hem de dolaylı da ola altın fiyatlarında dengeleri değiştirmesi bekleniyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, küresel enerji dengelerini değiştirecek yeni bir karara imza attı. Aralarında Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'ın bulunduğu 7 üye ülke, gerçekleştirdikleri çevrim içi toplantıda petrol üretim miktarını revize etti.

Üretim Kesintilerinden Geri Dönüş Başlıyor mu?

Toplantıda, Nisan 2023'te piyasa istikrarını korumak amacıyla başlatılan günlük 1,65 milyon varillik gönüllü üretim kesintileri masaya yatırıldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, söz konusu 7 ülkenin Haziran ayı itibarıyla günlük 188 bin varillik bir üretim ayarlaması (artışı) yapacağı duyuruldu.

"Karar Piyasa Koşullarına Göre Esneyebilir"

OPEC'ten yapılan resmi açıklamada, bu hamlenin temel amacının petrol piyasasında sürdürülebilir istikrarı desteklemek olduğu vurgulandı. Ancak açıklamada yer alan kritik bir detay yatırımcıların dikkatinden kaçmadı: Kararın, küresel piyasa koşullarındaki olası değişimlere göre askıya alınabileceği veya tamamen geri çevrilebileceği ifade edildi.

Petrol ve Altın Fiyatlarına Etkisi Ne Olacak?

Enerji piyasalarındaki arz artışı beklentisi, petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturabilir. Petrol fiyatlarındaki hareketliliğin dolar endeksi üzerindeki etkisi ise dolaylı olarak altın fiyatlarının (ons altın) seyrini etkileyebilir.

Haziran ayı ile birlikte devreye girecek olan bu üretim ayarlaması, sadece enerji sektörünü değil, taşımacılıktan üretime kadar tüm maliyet kalemlerini yakından ilgilendiriyor.

DHA