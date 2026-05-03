AK Parti İl Başkanı'nın skandal ifadeleri büyük tepki topladı!

AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya’nın bir teşkilat toplantısında kaydedilen görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı. İŞKUR alımlarında kendi çevresine öncelik tanınmasını istediğini itiraf eden Kaya, resmi listeyi partiyle paylaşmayan devlet memurunu ise kalabalığın önünde "Gereğini yapacağız" diyerek açıkça tehdit etti. CHP’den "Devleti mülkü sanan nobranlık" tepkisi gecikmedi.

Hakkari’de bir ilçe teşkilat toplantısında kaydedilen ve İŞKUR üzerinden yapılan işe alımlara müdahale edildiğini açıkça ortaya koyan görüntüler, "liyakat" tartışmalarını bir kez daha Türkiye’nin gündemine taşıdı.

AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya'nın partililere hitap ettiği videoda kullandığı ifadeler, muhalefetin sert tepkisine yol açtı.

"Sıfır Gelirli Değillerse Bile Listeye Alın"

Talebi Görüntülerde İŞKUR alımları süreciyle ilgili partililere bilgi veren Kaya, sistemdeki öncelik kurallarını (0-70 kuralı) bildiğini ancak buna rağmen kendi yakın çevresi için ayrıcalık istediğini şu sözlerle itiraf etti: "Yanımdaki arkadaşların 0-70 olmamasına rağmen onları da listeye alsınlar." Kaya’nın, yoksul vatandaşlara ayrılan kontenjanlara siyasi yakınlık üzerinden müdahale etmeye çalıştığını dile getirmesi tepkilerin odağı oldu.

Memura Açık Tehdit: "Gereğini Yapacağız"

Videonun en çarpıcı anı ise, mevzuatı uygulayarak resmi listeleri parti teşkilatına vermeyen bir memurun hedef gösterilmesi oldu. Görevini yapan kamu görevlisini salondakilerin önünde tehdit eden Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"O listeyi vermeyen memur kim ise, hakkında gereğini yapacağız. İstersen kaymakamın babası olsun!"

CHP’li Murat Emir: "İki Büyük Skandalın İtirafı"

Görüntülerin yayılmasının ardından CHP Grup Başkanvekili Murat Emir’den zehir zemberek bir açıklama geldi. Videoyu paylaşan Emir, yaşananları şu sözlerle eleştirdi: "Bu videoda iki büyük skandal var. Hem ihtiyaç sahibi yurttaşların hakkını yiyerek usulsüz işlem yapmaya çalışıyorlar hem de buna direnen devlet memurunu kapı kulu sanıp tehdit ediyorlar. İşte AKP tam olarak budur."

Sosyal medyada kısa sürede binlerce kez paylaşılan görüntüler sonrası, mülki idare amirlerinin ve ilgili bakanlığın konuyla ilgili bir açıklama yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor.