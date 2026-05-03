Genç komedyen Kaan Sertdemir hayatını kaybetti

TuzBiber Komedi Kulübü'nün sevilen ismi, genç komedyen Kaan Sertdemir 28 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi Oyuncular Sendikası duyurdu. Kariyerinin baharında aramızdan ayrılan Sertdemir’in vefatı sanat camiasını derinden sarstı. Genç sanatçının cenaze programı ve yayınlanan taziye mesajlarının detayları haberimizde.

Genç yaşta gelen bu beklenmedik vefat, hem meslektaşlarını hem de sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

Kaan Sertdemir’in vefat haberi, Oyuncular Sendikası tarafından yapılan resmi açıklama ile kamuoyuna paylaşıldı. Sendika yayınladığı taziye mesajında, "Sevgili meslektaşımız Kaan Sertdemir'i gencecik yaşında kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, arkadaşlarına ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

"İlk Günümüzden Beri Bizimleydi"

Kariyerine başladığı günden itibaren bünyesinde sahne aldığı TuzBiber Komedi Kulübü de emektar sanatçısı için duygusal bir veda mesajı yayınladı. Kulüp mesajında, Sertdemir’in sadece bir iş arkadaşı değil, aynı zamanda çok yakın bir dost olduğunu vurgulayarak ailesine başsağlığı diledi.

Henüz ölüm nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmayan 28 yaşındaki Kaan Sertdemir’in cenaze programı da netleşti. Genç komedyen, 3 Mayıs Pazar günü (bugün) Üsküdar Şakirin Camii’nde ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.