Şaka yapmak isterken hem 92 hektarı kül etti hem de 43,7 milyon TL tazminata mahkum oldu

Kahramanmaraş’ta geçtiğimiz yıl "şaka" amaçlı atılan bir torpilin neden olduğu dev orman yangınında yargı süreci tamamlandı. 92 hektar kızılçam ormanının küle dönmesine neden olan 21 yaşındaki genç, hem hapis cezasına hem de dudak uçuklatan bir tazminata mahkum edildi. Söndürme masrafları ve ağaçlandırma giderleri hesaplanınca ortaya çıkan 43,7 milyon TL'lik fatura, tek bir sorumsuzluğun bedelini gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bir arkadaş grubunun piknik yaptığı sırada eğlence amaçlı patlattığı torpil, Türkiye’nin en ağır tazminat kararlarından birine konu oldu. "Sadece şaka" diye başlayan olay, 920 dönümlük devasa bir orman alanının yok olmasıyla sonuçlandı. 18 Saatlik Yangın, Kül Olan Kızılçamlar 28 Temmuz 2024’te Suçatı Mahallesi Fırnız mevkisinde yaşanan olayda, 21 yaşındaki M.S. tarafından ateşlenen torpil, kuru otları tutuşturdu. Rüzgarın etkisiyle ağaçlara sıçrayan alevler, ekiplerin 18 saatlik yoğun mücadelesi sonucu ancak kontrol altına alınabildi. Yangın sonrası bölgenin yeşil örtüsü tamamen siyaha büründü. Rekor Tazminat: 43 Milyon 752 Bin Lira Yangın sonrası Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada hazırlanan teknik rapor, felaketin ekonomik boyutunu ortaya koydu. Yangına müdahale eden araçların yakıt giderlerinden personelin mesaisine, yanan ağaçların değerinden bölgenin yeniden ağaçlandırılma masrafına kadar her kalem hesaplandı. Mahkeme, 43 milyon 752 bin liralık kamu zararının sanıktan tahsil edilmesine karar verdi. Hapis Cezası da Onandı Kahramanmaraş Adliyesi'nde görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanığın eylemini "taksirle dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı şekilde orman yangınına neden olma" suçu kapsamında değerlendirdi. M.S., tazminatın yanı sıra 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Bu karar, ormanlık alanlarda yapılan küçük bir ihmalin dahi ne denli büyük hukuki ve maddi sonuçlar doğurabileceğini gösteren tarihi bir örnek olarak kayıtlara geçti. İHA