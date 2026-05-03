  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. ''Saygı1'' gecesindeki 'isim krizi' lince dönüştü, Mustafa Sandal'dan Mela Bedel açıklama geldi

''Saygı1'' gecesindeki 'isim krizi' lince dönüştü, Mustafa Sandal'dan Mela Bedel açıklama geldi

''Saygı1'' gecesindeki 'isim krizi' lince dönüştü, Mustafa Sandal'dan Mela Bedel açıklama geldi
Güncelleme:

Pop müziğin efsane ismi Mustafa Sandal onuruna düzenlenen "Saygı1" konserinde sular durulmuyor! Gecede sahne alan genç yetenek Mela Bedel’in, Sandal’a yönelik "isim telaffuzu" çıkışı sosyal medyayı ikiye böldü. "Saygısızlık" suçlamalarıyla lince maruz kalan Bedel için Mustafa Sandal sessizliğini bozdu. Usta sanatçı, o an yaşananların perde arkasını anlatarak genç meslektaşına sahip çıktı. İ

Türk pop müziğinin dev ismi Mustafa Sandal’ın 32 yıllık kariyerinin kutlandığı "Saygı1" konseri, müzikal başarısı kadar sahnede yaşanan ilginç bir diyalogla da gündeme oturdu.

Genç şarkıcı Mela Bedel’in Mustafa Sandal’a yönelik sergilediği tavır, sosyal medyada büyük bir eleştiri yağmuruna tutuldu.

Sahnede "Küstük mü?" Gerginliği

Gecede Sandal’ın ikonik parçası "İki Tas Çorba"yı yorumlayan Mela Bedel, performans sonrası mikrofonu eline alarak herkesi şaşırtan bir soru sordu. Sandal’a hitaben, "Mustafa Hocam, siz bana 'Melağ' mı dediniz yoksa 'Mela' mı? Küstük mü?" sözlerini sarf eden Bedel’e karşı Sandal ve eşi Melis Sütşurup’un şaşkınlığı kameralara yansıdı. Sandal, profesyonelliğini koruyarak ismi doğru telaffuz ettiğini belirtti ve genç sanatçının heyecanını yatıştırdı.

Mustafa Sandal’dan Lince Engel Olan Açıklama

Sosyal medyada Mela Bedel’e yönelik "saygısızlık" suçlamalarıyla başlayan linç girişimi üzerine Mustafa Sandal’dan beklenen müdahale geldi. Usta sanatçı, genç meslektaşını koruyan şu ifadeleri kullandı:

"Mela Bedel'in şahsıma saygısızlık yaptığına dair yorumları üzülerek takip ediyorum. Ben bu tavrı tamamen sahne heyecanına verdim ve asla saygısızlık olarak görmedim. Lütfen bu yetenekli kardeşimizi küstürmeyelim, o güzel yorumuyla hatırlayalım."

"Durum Heyecandı, Saygısızlık Değil"

Sandal’ın bu yapıcı tutumu, müzik çevrelerinden takdir topladı. Genç yetenekleri kazanmanın önemine vurgu yapan sanatçı, gecenin gölgede kalmaması için sağduyu çağrısında bulundu. Oğuzhan Uğur organizasyonuyla gerçekleşen dev gecenin, sadece müzikle anılması gerektiğini belirten Sandal, "Mela kardeşimden razıyım" diyerek tartışmalara son noktayı koydu.

Bu Haberleri Kaçırma...

Bu kareler bugün çekildi: Birçok ilimiz beyaz örtüyle kaplandı
Bu kareler bugün çekildi: Birçok ilimiz beyaz örtüyle kaplandı
İstanbul'da kayınvalide dehşeti: Gelinini silahla öldürdü
İstanbul'da kayınvalide dehşeti: Gelinini silahla öldürdü
Peugeot yeni nesil SUV ve sedan aslanlarını ortaya çıkardı
Peugeot yeni nesil SUV ve sedan aslanlarını ortaya çıkardı
90'ların çocuk yıldızı Küçük İbo, Halil İbrahim Küçük'ün son hali görenleri şaşırttı
90'ların çocuk yıldızı Küçük İbo, Halil İbrahim Küçük'ün son hali görenleri şaşırttı
Oğlunun 2 çocuk annesi dini nikahlı sevgilisini öldüren annenin ifadesi ortaya çıktı
Oğlunun 2 çocuk annesi dini nikahlı sevgilisini öldüren annenin ifadesi ortaya çıktı
Şarkıcı Hatice aylık gelirini açıkladı: ''Hiç sahneye çıkmasam bile kazancım sabit...''
Şarkıcı Hatice aylık gelirini açıkladı: ''Hiç sahneye çıkmasam bile kazancım sabit...''
İslam Memiş altında kısa, orta ve uzun vadeli tahminlerini tek tek açıkladı
İslam Memiş altında kısa, orta ve uzun vadeli tahminlerini tek tek açıkladı
Yola saçılan vidalar trafiği felç etti: Araçlar yolda kaldı!
Yola saçılan vidalar trafiği felç etti: Araçlar yolda kaldı!
Etiketler mustafa sandal Mela Bedel Saygı1 konseri Saygı1 Mustafa Sandal Saygı1 gecesi Saygı1 gecesi magazin oğuzhan uğur İki Tas Çorba sosyal medya sosyal medya linci linç
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul ve Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatıldı! İstanbul ve Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatıldı! İstanbul Metrosu'nda korkunç ölüm! Raylara düşen genç hayatını kaybetti! Seferler durduruldu İstanbul Metrosu'nda korkunç ölüm! Raylara düşen genç hayatını kaybetti! Seferler durduruldu Oğlunun 2 çocuk annesi dini nikahlı sevgilisini öldüren annenin ifadesi ortaya çıktı Oğlunun 2 çocuk annesi dini nikahlı sevgilisini öldüren annenin ifadesi ortaya çıktı Bilal Erdoğan'dan ''Batı'' eleştirisi: ''Allah sonumuzu hayretsin'' Bilal Erdoğan'dan ''Batı'' eleştirisi: ''Allah sonumuzu hayretsin'' Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy'dan beklenen açıklama geldi Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy'dan beklenen açıklama geldi 73 yaşında evlat katili oldu; cinayetini nedeni kahretti! 73 yaşında evlat katili oldu; cinayetini nedeni kahretti! Şarkıcı Hatice aylık gelirini açıkladı: ''Hiç sahneye çıkmasam bile kazancım sabit...'' Şarkıcı Hatice aylık gelirini açıkladı: ''Hiç sahneye çıkmasam bile kazancım sabit...'' Egzoz cezası çılgına çevirdi! Cezayı aracını yumruklayıp camlarını indirdi Egzoz cezası çılgına çevirdi! Cezayı aracını yumruklayıp camlarını indirdi Dondurma dolabından ceset çıktı; katil zanlısından mahkemede şoke eden savunma! Dondurma dolabından ceset çıktı; katil zanlısından mahkemede şoke eden savunma! 90'ların çocuk yıldızı Küçük İbo, Halil İbrahim Küçük'ün son hali görenleri şaşırttı 90'ların çocuk yıldızı Küçük İbo, Halil İbrahim Küçük'ün son hali görenleri şaşırttı
Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı aşk şehri Roma'da aşka geldi... Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı aşk şehri Roma'da aşka geldi... Kırmızı ışık ihlali yapan sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi! Korkunç kaza saniye saniye kamerada Kırmızı ışık ihlali yapan sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi! Korkunç kaza saniye saniye kamerada PKK'nın ''yok daha neler'' dedirten terörsüz Türkiye süreci talepleri ortaya çıktı! PKK'nın ''yok daha neler'' dedirten terörsüz Türkiye süreci talepleri ortaya çıktı! Marmara'da deniz ulaşımına fırtına engeli; seferler iptal edildi Marmara'da deniz ulaşımına fırtına engeli; seferler iptal edildi İzmir Çevreyolu da mı paralı olacak ? İzmir Çevreyolu da mı paralı olacak ? İstanbul'da güpegündüz genç kadına iğrenç taciz kamerada! İstanbul'da güpegündüz genç kadına iğrenç taciz kamerada! Karadeniz'in mor mucizesi geri döndü... Sadece 3 hafta sürüyor, tüm dünyadan turist akını yaşanıyor! Karadeniz'in mor mucizesi geri döndü... Sadece 3 hafta sürüyor, tüm dünyadan turist akını yaşanıyor! İslam Memiş’ten ''tufan" uyarısı! Altın borcu olanlar, düğün yapacaklar ve ev alacaklar dikkat İslam Memiş’ten ''tufan" uyarısı! Altın borcu olanlar, düğün yapacaklar ve ev alacaklar dikkat Şaka yapmak isterken hem 92 hektarı kül etti hem de 43,7 milyon TL tazminata mahkum oldu Şaka yapmak isterken hem 92 hektarı kül etti hem de 43,7 milyon TL tazminata mahkum oldu