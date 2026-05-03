''Saygı1'' gecesindeki 'isim krizi' lince dönüştü, Mustafa Sandal'dan Mela Bedel açıklama geldi

Pop müziğin efsane ismi Mustafa Sandal onuruna düzenlenen "Saygı1" konserinde sular durulmuyor! Gecede sahne alan genç yetenek Mela Bedel’in, Sandal’a yönelik "isim telaffuzu" çıkışı sosyal medyayı ikiye böldü. "Saygısızlık" suçlamalarıyla lince maruz kalan Bedel için Mustafa Sandal sessizliğini bozdu. Usta sanatçı, o an yaşananların perde arkasını anlatarak genç meslektaşına sahip çıktı. İ

Türk pop müziğinin dev ismi Mustafa Sandal’ın 32 yıllık kariyerinin kutlandığı "Saygı1" konseri, müzikal başarısı kadar sahnede yaşanan ilginç bir diyalogla da gündeme oturdu.

Genç şarkıcı Mela Bedel’in Mustafa Sandal’a yönelik sergilediği tavır, sosyal medyada büyük bir eleştiri yağmuruna tutuldu.

Sahnede "Küstük mü?" Gerginliği

Gecede Sandal’ın ikonik parçası "İki Tas Çorba"yı yorumlayan Mela Bedel, performans sonrası mikrofonu eline alarak herkesi şaşırtan bir soru sordu. Sandal’a hitaben, "Mustafa Hocam, siz bana 'Melağ' mı dediniz yoksa 'Mela' mı? Küstük mü?" sözlerini sarf eden Bedel’e karşı Sandal ve eşi Melis Sütşurup’un şaşkınlığı kameralara yansıdı. Sandal, profesyonelliğini koruyarak ismi doğru telaffuz ettiğini belirtti ve genç sanatçının heyecanını yatıştırdı.

Mustafa Sandal’dan Lince Engel Olan Açıklama

Sosyal medyada Mela Bedel’e yönelik "saygısızlık" suçlamalarıyla başlayan linç girişimi üzerine Mustafa Sandal’dan beklenen müdahale geldi. Usta sanatçı, genç meslektaşını koruyan şu ifadeleri kullandı:

"Mela Bedel'in şahsıma saygısızlık yaptığına dair yorumları üzülerek takip ediyorum. Ben bu tavrı tamamen sahne heyecanına verdim ve asla saygısızlık olarak görmedim. Lütfen bu yetenekli kardeşimizi küstürmeyelim, o güzel yorumuyla hatırlayalım."

"Durum Heyecandı, Saygısızlık Değil"

Sandal’ın bu yapıcı tutumu, müzik çevrelerinden takdir topladı. Genç yetenekleri kazanmanın önemine vurgu yapan sanatçı, gecenin gölgede kalmaması için sağduyu çağrısında bulundu. Oğuzhan Uğur organizasyonuyla gerçekleşen dev gecenin, sadece müzikle anılması gerektiğini belirten Sandal, "Mela kardeşimden razıyım" diyerek tartışmalara son noktayı koydu.