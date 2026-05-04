İspanya Başbakanı Sanchez'in uçağı Ankara’ya acil iniş yaptı

Ermenistan’daki Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’ne katılmak için yola çıkan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, havada büyük bir tehlike atlattı. Başbakanı taşıyan uçak, teknik bir arıza nedeniyle rotasını değiştirerek Ankara’ya acil iniş yaptı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i taşıyan uçak, teknik bir sorun nedeniyle Ankara’ya acil iniş yapmak zorunda kaldı. Sanchez ve beraberindeki heyetin, geceyi Ankara’da geçirdikten sonra programlarına devam edeceği açıklandı.

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da düzenlenecek olan Avrupa Siyasi Topluluğu’nun 8. Zirvesi’ne katılmak üzere yola çıkan Başbakan Pedro Sanchez’in uçağında, uçuş sırasında teknik bir aksaklık meydana geldi. İspanya İletişim Sekreterliği, yaşanan durumu "öngörülemeyen teknik sorun" olarak tanımlarken, güvenlik protokolleri gereği en yakın uygun nokta olan Ankara’ya iniş kararı alındığını bildirdi.

Ankara’ya sorunsuz bir şekilde iniş yapan uçaktaki Başbakan Sanchez ve beraberindeki heyetin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yapılan resmi açıklamada, teknik incelemelerin sürdüğü ve heyetin geceyi Ankara’da geçirmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Sanchez ve heyetinin, yarın sabah saatlerinde teknik sorunun giderilmesi veya yeni bir uçak tahsis edilmesiyle birlikte zirveye katılmak üzere Erivan’a hareket etmesi bekleniyor. Ankara’daki yetkililerin heyete gerekli kolaylıkları sağladığı kaydedildi.

DHA / İHA