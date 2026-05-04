Son seçim anketinden çıkan sonuç tarihe geçti: Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı!

Türkiye siyasetinde "erken seçim" tartışmaları yeni bir boyut kazandı. Ankara Araştırma'nın (Ank-Ar) henüz taze tamamlanan saha araştırmasına göre, vatandaşın sandık talebi yüzde 60'a dayanarak Cumhuriyet tarihinin rekor seviyesine ulaştı.

Siyasetin bir numaralı gündem maddesi olan erken seçim beklentisine dair sahadan çarpıcı veriler gelmeye devam ediyor.

Sözcü TV’de yayınlanan bir programa konuk olan Ank-Ar Araştırma Direktörü Mert Uzunsoy, henüz abonelerine bile ulaştırmadıkları, sahadan dün gelen en güncel verileri ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

"Yüzde 60 Bandına Dayandı"

Toplumdaki seçim beklentisini uzun süredir düzenli olarak ölçtüklerini ifade eden Uzunsoy, talebin düşmek bir yana, rekor seviyelerde sabitlendiğini belirtti. Uzunsoy, "Ölçümlerimizde talebi sürekli yüzde 55 ile 65 arasında görüyorduk. Dün tamamladığımız son saha araştırmasında ise bu oranın yüzde 58-60 bandında olduğunu gördük. Bu tablo, halkın erken seçim isteğinin ne kadar diri olduğunu gösteriyor" dedi.

Cumhuriyet Tarihinde Bir İlk

Açıklanan rakamların tarihsel önemine dikkat çeken Uzunsoy, yüzde 60'lık oranın sıradan bir veri olmadığını vurguladı. Uzunsoy, durumu şu sözlerle nitelendirdi: "Bu oranları Cumhuriyet tarihi açısından değerlendirdiğimizde bir rekor seviyedir. Sahada daha önce bu kadar yüksek ve istikrarlı bir erken seçim talebiyle karşılaşılmamıştı."

Gözler Meclis Aritmetiğinde

Halkın çoğunluğunun sandığın kurulmasını istemesine rağmen, bu talebin gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği ise siyasetin sıcak başlığı olmaya devam ediyor. Uzunsoy, sokaktaki bu devasa beklentinin fiili bir seçime dönüşmesinin tamamen Ankara'daki siyasi dengelere ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) aritmetiğe bağlı olduğunun altını çizdi.