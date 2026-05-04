  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Fenerbahçe camiasının acı kaybı... Başkan adayı olmuştu, hayatını kaybetti

Fenerbahçe camiasının acı kaybı... Başkan adayı olmuştu, hayatını kaybetti

Fenerbahçe camiasının acı kaybı... Başkan adayı olmuştu, hayatını kaybetti
Güncelleme:

Fenerbahçe Spor Kulübü, 2021 yılındaki kongre sürecinde başkan adaylığı ile tanınan 13445 sicil numaralı üyesi Eyüp Yeşilyurt’un vefatıyla sarsıldı.

Fenerbahçe'nin 2021 yılında gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurulu öncesinde başkanlığa adaylığını açıklayan ancak yeterli imza sayısına ulaşamadığı için resmi olarak seçime giremeyen Eyüp Yeşilyurt'tan acı haber geldi. Camianın sevilen isimlerinden biri olan Yeşilyurt’un vefatı, taraftarlar ve kulüp üyeleri arasında büyük üzüntü yarattı.

Fenerbahçe'den Resmi Açıklama

Kulübün 13445 sicil numaralı üyesi olan Yeşilyurt için Fenerbahçe Spor Kulübü şu açıklamayı paylaştı:

"Kulübümüzün 13445 sicil numaralı üyesi Eyüp Yeşilyurt vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz."

Bugün Eyüp Yeşilyurt’un son yolculuğuna dair detaylar da netleşti.

Merhumun cenazesi, 4 Mayıs Pazartesi (bugün) ikindi namazını müteakip Yakacık Ulu Camii'nden kaldırılarak toprağa verilecek.

2021 Kongre Sürecine Damga Vurmuştu

Eyüp Yeşilyurt, Ali Koç’un tek aday olarak girdiği 2021 kongresi öncesinde yaptığı açıklamalar ve projeleriyle dikkat çekmişti. Demokratik bir yarışın önemine vurgu yapan Yeşilyurt, resmi adaylık için gereken imzayı toplayamadığı için yarıştan çekilmek zorunda kalmıştı.

Bu Haberleri Kaçırma...

Memur ve emeklilerin enflasyon zammında 4 aylık tablo netleşti! İşte kuruşu kuruşuna zam oranları
Memur ve emeklilerin enflasyon zammında 4 aylık tablo netleşti! İşte kuruşu kuruşuna zam oranları
Nesrin Cavadzade Bodrum'da sessiz sedasız evlendi! Gizemli nikahın detayları ve ilk kareler...
Nesrin Cavadzade Bodrum'da sessiz sedasız evlendi! Gizemli nikahın detayları ve ilk kareler...
Malatya’da otobüs kazası: 3 ölü, 41 yaralı var... Kaza anı saniye saniye kamerada...
Malatya’da otobüs kazası: 3 ölü, 41 yaralı var... Kaza anı saniye saniye kamerada...
Survivor'da korku dolu anlar: Bayhan kanlar içinde kaldı! Sağlık durumunu Acun Ilıcalı açıkladı
Survivor'da korku dolu anlar: Bayhan kanlar içinde kaldı! Sağlık durumunu Acun Ilıcalı açıkladı
Şanlıurfa'da fırtına felaketi: Bir kişi hayatını kaybetti, 40 yaralı var, okullar tatil edildi!
Şanlıurfa'da fırtına felaketi: Bir kişi hayatını kaybetti, 40 yaralı var, okullar tatil edildi!
Yedek kulübesinden fırlayıp hakeme yumruk attı! Maç tatil edildi, futbolcu gözatında...
Yedek kulübesinden fırlayıp hakeme yumruk attı! Maç tatil edildi, futbolcu gözatında...
Mayıs'ta kar esareti: Yollar kapatıldı, okullar tatil edildi!
Mayıs'ta kar esareti: Yollar kapatıldı, okullar tatil edildi!
Gelinin giyinme odasında ''gizli kamera'' bulunmuştu, salon sahibi beraat etti
Gelinin giyinme odasında ''gizli kamera'' bulunmuştu, salon sahibi beraat etti
Etiketler Fenerbahçe Eyüp Yeşilyurt Fenerbahçe başkan adayı Yakacık Ulu Camii Cenaze spor
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ankara'da taşlar yerinden oynuyor: AK Parti kulislerinden sızan 3 büyük korku! Ankara'da taşlar yerinden oynuyor: AK Parti kulislerinden sızan 3 büyük korku! Enflasyon açıklandı; Mayıs 2026 kira zam tavan oranı belli oldu Enflasyon açıklandı; Mayıs 2026 kira zam tavan oranı belli oldu Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Önce kış ardından bahar var Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Önce kış ardından bahar var İki çocuk hayatını kaybetti, anne ve baba yaşam savaşı veriyor İki çocuk hayatını kaybetti, anne ve baba yaşam savaşı veriyor ENAG Nisan 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı: Aylık ve yıllık bazda yükseliş sürüyor! ENAG Nisan 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı: Aylık ve yıllık bazda yükseliş sürüyor! Son seçim anketi açıklandı: AK Parti ile CHP ve Erdoğan ile İmamoğlu'nun oy farkı olay oldu! Son seçim anketi açıklandı: AK Parti ile CHP ve Erdoğan ile İmamoğlu'nun oy farkı olay oldu! Son seçim anketinden çıkan sonuç tarihe geçti: Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı! Son seçim anketinden çıkan sonuç tarihe geçti: Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı! Şanlıurfa'da fırtına felaketi: Bir kişi hayatını kaybetti, 40 yaralı var, okullar tatil edildi! Şanlıurfa'da fırtına felaketi: Bir kişi hayatını kaybetti, 40 yaralı var, okullar tatil edildi! Yedek kulübesinden fırlayıp hakeme yumruk attı! Maç tatil edildi, futbolcu gözatında... Yedek kulübesinden fırlayıp hakeme yumruk attı! Maç tatil edildi, futbolcu gözatında... TÜİK Nisan 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı: Aylık artış beklentileri de aştı TÜİK Nisan 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı: Aylık artış beklentileri de aştı
Malatya’da otobüs kazası: 3 ölü, 41 yaralı var... Kaza anı saniye saniye kamerada... Malatya’da otobüs kazası: 3 ölü, 41 yaralı var... Kaza anı saniye saniye kamerada... Mayıs'ta kar esareti: Yollar kapatıldı, okullar tatil edildi! Mayıs'ta kar esareti: Yollar kapatıldı, okullar tatil edildi! Deva, Gelecek ve Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı belli oldu Deva, Gelecek ve Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı belli oldu Nesrin Cavadzade Bodrum'da sessiz sedasız evlendi! Gizemli nikahın detayları ve ilk kareler... Nesrin Cavadzade Bodrum'da sessiz sedasız evlendi! Gizemli nikahın detayları ve ilk kareler... Survivor'da korku dolu anlar: Bayhan kanlar içinde kaldı! Sağlık durumunu Acun Ilıcalı açıkladı Survivor'da korku dolu anlar: Bayhan kanlar içinde kaldı! Sağlık durumunu Acun Ilıcalı açıkladı Tıp dünyası şaşkın: İkiz bebeklerin babaları farklı çıktı! Tıp dünyası şaşkın: İkiz bebeklerin babaları farklı çıktı! Zuhal Böcek'in ifadesi ortaya çıktı: Her satırı ayrı olay olacak! Zuhal Böcek'in ifadesi ortaya çıktı: Her satırı ayrı olay olacak! Gelinin giyinme odasında ''gizli kamera'' bulunmuştu, salon sahibi beraat etti Gelinin giyinme odasında ''gizli kamera'' bulunmuştu, salon sahibi beraat etti Memur ve emeklilerin enflasyon zammında 4 aylık tablo netleşti! İşte kuruşu kuruşuna zam oranları Memur ve emeklilerin enflasyon zammında 4 aylık tablo netleşti! İşte kuruşu kuruşuna zam oranları Türkiye'de sigara satışına Japonya modeli: Artık kimlikle satılacak! Türkiye'de sigara satışına Japonya modeli: Artık kimlikle satılacak!