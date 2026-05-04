Fenerbahçe camiasının acı kaybı... Başkan adayı olmuştu, hayatını kaybetti

Fenerbahçe Spor Kulübü, 2021 yılındaki kongre sürecinde başkan adaylığı ile tanınan 13445 sicil numaralı üyesi Eyüp Yeşilyurt’un vefatıyla sarsıldı.

Fenerbahçe'nin 2021 yılında gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurulu öncesinde başkanlığa adaylığını açıklayan ancak yeterli imza sayısına ulaşamadığı için resmi olarak seçime giremeyen Eyüp Yeşilyurt'tan acı haber geldi. Camianın sevilen isimlerinden biri olan Yeşilyurt’un vefatı, taraftarlar ve kulüp üyeleri arasında büyük üzüntü yarattı.

Fenerbahçe'den Resmi Açıklama

Kulübün 13445 sicil numaralı üyesi olan Yeşilyurt için Fenerbahçe Spor Kulübü şu açıklamayı paylaştı:

"Kulübümüzün 13445 sicil numaralı üyesi Eyüp Yeşilyurt vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz."

Bugün Eyüp Yeşilyurt’un son yolculuğuna dair detaylar da netleşti.

Merhumun cenazesi, 4 Mayıs Pazartesi (bugün) ikindi namazını müteakip Yakacık Ulu Camii'nden kaldırılarak toprağa verilecek.

2021 Kongre Sürecine Damga Vurmuştu

Eyüp Yeşilyurt, Ali Koç’un tek aday olarak girdiği 2021 kongresi öncesinde yaptığı açıklamalar ve projeleriyle dikkat çekmişti. Demokratik bir yarışın önemine vurgu yapan Yeşilyurt, resmi adaylık için gereken imzayı toplayamadığı için yarıştan çekilmek zorunda kalmıştı.