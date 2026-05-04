  4. Erdoğan açıkladı: Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, ABD ile İran arasındaki ateşkes süreci ile Orta Doğu'daki tüm gelişmeler ele alındı. Toplantıda, ekonomi programı ile piyasalardaki son durum da değerlendirildi.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçti. Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyurdu. 

Takvime göre bayramın birinci günü 27 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Arife günü olan 26 Mayıs Salı ve öncesindeki pazartesi günü idari izin kapsamına alındı ve tatil süresi 9 güne çıktı. 

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Ekonomiden turizme, dış politikadan tarıma birçok konuyu görüştüğümüz toplantımızı tamamladık. Dün yaşanan fırtınan etkilenen illerimizdeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tarım ve İçişleri Bakanlarımız durumu yakından takip ediyor. Hasar tespit çalışmalarını titizlikle yürütüyorlar. 

"TÜRKİYE BÖLGESİNİN EN GÜÇLÜ ÜLKESİ"

Yaşadığımız her hadise Türkiye'nin dayanıklılığını ortaya koyuyor. Türkiye, ezberlerin bozulduğu belirsizliğin arttığı günümüzde bölgesinin en güçlü en istikrarlı ülkesi olarak göz doldurmaktadır. Bugün artık her alanda kendi ayakları üstünde durabilen ve dostlarına destek veren bir Türkiye var. Avrupa başta olmak üzere tüm dünyayı kara kara düşündüren, savaşın yıkıcı etkilerini en az düzeyde tutuyoruz.

"26 SEKTÖRDE İHRACATIMIZ YÜKSELDİ"

Bölgemizdeki savaşa rağmen ihracatımız nisanda güçlü bir performans sergiledi. Ocak-Nisan dönemi ihracatımız ise yaklaşık 87 milyar doları buldu. İhracatımızın detaylarına baktığımızda, umutvar bir durumla karşılaşıyoruz. 26 sektörde ihracatımız yükseldi. Otomotiv liderliğini sürdürürken kimyevi maddeler ikinci elektrik elektronik üçüncü hazır giyim ise dördüncü oldu. Bin 18 firmamız yurt dışına ilk kez ürün satma başarısı göstermiştir. Bu ihracat rakamları takdire şayandır. Türkiye'nin potansiyeli bunun çok çok üzerindedir. Nisan ayı ihracat ayı verilerimizin hayırlı olmasını diliyorum. 2025 yılını turizmde 64 milyon ziyaretçi, 64,2 milyar dolar gelirle kapatmıştık. 2026'ya çok güçlü bir giriş yaptık. Turizm gelirimizin yılın ilk çeyreğinde arttı. Yine bu dönemde turist sayımız da arttı. Ekonomimize ve sektörümüze hayırlı olsun. 

İŞSİZLİK RAKAMLARI

İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan azaldı. İstihdam sayımız 226 bin kişi arttı. İstihdamız oranımız ise 0,3 puan arttı. Keza iş gücü sayımız mart ayında bir önceki aya göre 135 bin kişi arttı. İş gücüne katılım oranımız da arttı. Nisan ayı enflasyon oranı, yüzde 4,18 olarak açıklandı. Halen yüksek seyreden akaryakıt fiyatları tüm dünyada olduğu gibi enflasyon üzerinde baskı oluşturuyor. 

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ

Son dönemde Türkiye'nin Avrupa'daki konumuna dair Avrupalı aktörlerin tetiklediği tartışmalara şahit oluyoruz. Karşılaştığımız sıkıntılar kısa süre sonra nüks etmeye başladı. 2 Kasım 2002'de AB ile faaliyetlere yeni bir soluk kazandırdık. 2 senede 8 uyum paketi Meclis'ten geçti. 2012'de birlikle ilişkilerimiz tekrar yoğunlaştı. Türkiye'yi dışlayacak bir bahane sürekli buldular. Bir gerçeği açık açık dile getirmek durumundayız. Dün olduğu gibi bugün de mesele Ankara’nın nerede durduğu değil. Mesele, Brüksel’in geleceğin dünyasında nerede olmak istediğidir. Kendini nerede gördüğüdür. Türkiye’nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği’nin küresel bir aktör ve çekim merkezi olmayacağı artık anlaşılmalıdır. Biz, hatırı sayılacak bir varlığı olan, ihtiyaç duyulunca kapısı çalınacak, sair zamanlarda ötelenebilecek bir ülke değiliz. Hiçbir zaman da olmayacağız. Unutulmasın ki, ne Türkiye eski Türkiye’dir ne de dünya eskisi gibi Batılı devletlerin nüfuz alanına sıkışmış haldedir. Bölgesel iş birliklerinin önem kazandığı, yeni aktörlerin boy verdiği, küresel sistemin çok kutupluluğa doğru hızla evrildiği yeni bir dünya kuruluyor. Ve Türkiye, yeni sistemin kutup başlarından biri olmaya namzet en güçlü ülkeler arasında yer alıyor. Bakın, açık söylüyorum. Bugün Avrupa’nın Türkiye’ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye’nin Avrupa’ya olan ihtiyacından daha fazladır. Yarın bu ihtiyaç daha da artacaktır. Avrupa bir yol ayrımındadır. Ya Türkiye’nin büyüyen gücünü ve küresel ağırlığını birliğin darboğazdan çıkışı için bir fırsat olarak görecekler ya da dışlayıcı söylemlerin Avrupa’nın geleceğini karartmasına müsaade edecekler. Temennimiz, Avrupa’daki karar alıcıların siyasi ve tarihi ön yargılarını artık terk ederek Türkiye ile samimi, sahici ve göz hizasında ilişkiler geliştirmeye odaklanmasıdır. Böyle bir ilişkinin kazananı, Türkiye’nin de ayrılmaz parçası olduğu Avrupa kıtası olacaktır. Biz, milletimizin yüksek menfaatlerini rehber edinerek bu yolda sabırla, vakarla, alnımız ak, başımız dik bir şekilde yürümeye devam edeceğiz.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLDU

Bu sene Kurban Bayramı’nı inşallah 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edeceğiz. Kamu çalışanlarımızın 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmî tatillerine bir buçuk gün daha eklenmesini kararlaştırdık. Böylece pazartesi tam gün ve salı öğleye kadar olmak üzere bayram öncesi bir buçuk günü idari izin kapsamına alarak toplamda 9 günlük bir tatil imkânı vermiş oluyoruz. Hayırlı olsun diyorum.

EVLİLİK KREDİSİNDE HİBE MÜJDESİ

Aile ve Gençlik Fonu’yla yuva kurmak isteyen gençlerimizi 200 ila 250 bin TL arasında bir rakamla destekliyoruz. Kredilerden faydalanan ve vade döneminde çocuk sahibi olan gençlerimize yönelik bir kolaylık sağlamıştık. Geri ödeme süresi içerisinde ilk çocuk sahibi olan çiftlerin 12 aylık taksitini hibe etmeye ve kalan taksitlerini 12 ay ertelemeye karar vermiştik. Şimdi bunu bir adım öteye taşıyoruz. Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz. Genç çiftlerimize hayırlı olsun diliyorum.

 

