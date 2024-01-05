Bursa'da eğitim uçağı tarlaya indi

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir eğitim uçağı tarlaya mecburi iniş yaptı. Uçağın pilotu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir eğitim uçağı tarlaya mecburi iniş yaptı. Pilot hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında Çiçeközü köyü Sırt mevkisinde bir eğitim uçağı tarlaya mecburi iniş yaptı. Uçağın pilotu kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Yaralı pilot 112 ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerinde geniş çaplı araştırma başlattılar.