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Bursa'da TIR devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti

Bursa'da TIR devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde bariyerlere çarparak yan yatan TIR'ın şoförü Mehmet K. (42) ile yanındaki Emre E. (26), hayatını kaybetti.

Kazada sürücü K. ile yanındaki arkadaşı Emre E., TIR’da sıkıştı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, 1 saat süren çalışmanın ardından K. ile E.'i bulunduğu yerden çıkardı. Çağrılan ambulanslarla Bursa Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan K. ile E., hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Etiketler TIR kaza
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