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  3. 03 Ağustos 2017 17:01

Büyükerşen'e saldıran kişinin 5 büfesi mühürlendi

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e saldıran kişinin büfeleri kapatıldı.

Büyükerşen'e saldıran kişinin 5 büfesi mühürlendi
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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e saldırının ardından, çıkarıldığı mahkemece tutuklanan emekli polis M.B.'nin büfeleri mühürlendi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e saldırı olayından sonra polis tarafından gözaltına alınarak, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan emekli polis M.B.'nın TCDD'den kiraladığı beş büfesi Tepebaşı Belediyesi tarafından mühürlendi.

Habertürk'ün haberine göre; Belediye ekiplerine çok sayıda polis ve Çevik Kuvvet ekibi eşlik etti.

Habertürk

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