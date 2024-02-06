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Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırıda yeni gelişme

Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırıda yeni gelişme
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İstanbul Adalet Sarayı'nda gerçekleşen saldırı girişiminin ardından operasyonlar devam ediyor.

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırı girişimi olmuş, olayda 1 vatandaş hayatını kaybederken, 3'ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştı. Biri kadın iki saldırgan ise ölü olarak ele geçirilmişti.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri Küçükçekmece'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, özel harekat polisinin de desteğiyle Atatürk Mahallesi'nde belirlenen iki ayrı adrese girdi.

Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde gerçekleşen operasyonlarda iki kişi gözaltına alındı. Polisin adreslerde yaptığı aramalar sürüyor.

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