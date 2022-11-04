Çalışanlara ''ucuz'' borçlanma fırsatı

Çalışanlar için ucuz borçlanma fırsatı gündemde. Hizmet borçlanması yapılarak, emeklilikte ödenmesi gereken prim gün sayısını öne çekmek ve bu sayede erken emekli olmak mümkün. İşte detaylar...

EYT düzenlemesinde sona yaklaştıkça, emeklilikte yaşa takılanların merak ettiği konuların başında, borçlanma imkanının tanınıp tanınmadığı gelmeye başladı. Prim gün sayısı eksik olan kişiler, borçlanmalarını fırsata çevirmek için 31 Aralık 2022 tarihine kadar borçlanma yapıp prim günlerini yükseltebilir, parasını vererek prim günü satın alabilir.

BORÇLANMA TUTARI, ASGARİ ÜCRETE GÖRE BELLİ OLACAK

Borçlanma tutarı, asgari ücrete göre belirleniyor. Asgari ücrete de sene başında önemli oranda zam yapılması bekleniyor. Bu haklardan yararlanmak isteyenler için uzmanlar hesaplamanın nasıl yapılacağını şu şekilde açıklıyor: “yurtdışı borçlanmasının günlük tutarı, asgari ücretin brüt rakamının yüzde 45’i, yani 97 lira 07 kuruş, diğer tüm borçlanmaların günlüğü de asgari ücretin brüt rakamının yüzde 32’sine göre hesaplanıyor, bu da 69 lira 02 kuruştur.”