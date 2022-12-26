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  3. Camdaki Kız dizisinde yaprak dökümü devam ediyor: Başrol oyuncusu diziye veda etti

Camdaki Kız dizisinde yaprak dökümü devam ediyor: Başrol oyuncusu diziye veda etti

Camdaki Kız dizisinde yaprak dökümü devam ediyor: Başrol oyuncusu diziye veda etti
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Kanal D ekranlarında yayınlanan ve reytin rekorları kıran 'Camdaki Kız' dizisinden bir ayrılık haberi daha geldi.

Kanal D'de ekrana gelen Camdaki Kız dizisinden hayranlarını üzen bir ayrılık haberi daha geldi. Perşembe akşamları izleyiciyle buluşuna projeye, geçtiğimiz hafta Cana'yı canlandıran Hande Ataizi veda etmişti. Şimdi ise Camdaki Kız dizisinin önemli karakterlerinden biri olan Burcu Biricik'in oynadığı Nalan'ın annesi Feride'ye hayat veren Nur Sürer ayrılıyor.

Tüm oyuncular ve ekip Nur Sürer'e Cihangir'deki sette veda etti. Cihangir'deki son sahnesinden sonra dışarı çıkan sanatçı, alkışlarla karşılandı. Duygulanan Sürer, herkese teşekkür etti.

Sürer, "Hepinize teşekkür ediyorum. ,43 senedir sinemadayım. Bu kadar yıldır en mutlu olduğum set. Feride'yi beraber çıkardık. Kamera arkasındaki çocuklarım evladım gibiydi. Hiçbirinizi unutmayacağım, buraya geleceğim" dedi. Sürer'e ekip arkadaşları çiçek verdi.

Etiketler camdaki kız dizi camdaki kız dizisi
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