Çanakkale'de zıpkıncıyı heyecanlandıran sürpriz kamerada

Çanakkale Boğazı'nda 25 yıldır zıpkınla balık avcılığı yapan bir kişinin kamerasına nesli tükenmekte olan `Stenella coeruleoalba` türündeki çizgili yunus yansıdı.

Lüfer avlamak için su altı kamerasını da yanına alarak Eceabat ilçesi açıklarında dalış yapan Atasev, biri ters yüzen iki yunusu fark etti.

Yunuslardan biri sevimli poz verircesine Atasev`in kamerasına yaklaştı. Bir süre kameraya bakıp başını sallayan yunus, daha sonra Atasev`in yanından uzaklaştı.

Kerem Atasev, boğazda zıpkınla balık avı için dalışlar yaptığını, lüferin bollaştığı bugünlerde derin sulara indiğini söyledi.

Lüfer ararken altından iki yunusun geçtiğini belirten Atasev, "Bundan 10 dakika sonra 15 metrede bir taşın yanında lüfer beklerken yunus geldi. Çok da sevimli bir hayvan. Hala denizlerimizde hayat var, canlılık var, çeşitlilik var. Bunları görüyoruz mutlu oluyoruz." dedi.





"Doğa koruma kuruluşları tarafından korunan bir tür"

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesinden emekli deniz biyoloğu Prof. Dr. Sezginer Tunçer de Atasev`in görüntülediği çizgili yunusun, Çanakkale Boğazı ve Saros Körfezi`ne doğru göç eden bir türe benzediğini belirtti.