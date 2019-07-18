Canan Kaftancıoğlu davası ertelendi

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu hakkında 6 yıl önce yaptığı bazı sosyal medya paylaşımları ve hakkında üretilen sahte içerikler delil kabul edilerek açılan davada bugün 2 . duruşma İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Mahkeme, Canan Kaftancıoğlu'nun 17 yılla yargılandığı ve savcının esas hakkındaki mütalaasını verdiği davayı 6 Eylül'e erteledi.

Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanına hakaret, Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılama, halkı kin ve düşmanlığı tahrik etmek ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarından 17 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

Adliyeye gelen Canan Kaftancıoğlu, "Hak, hukuk, adalet" sloganlarıyla karşılandı. Kaftancıoğlu buradaki açıklamasında "Her şey güzel oldu, her şey güzel kalacak" dedi.

SAVCI MÜTAALASINI AÇIKLADI

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında duruşma savcısı mütalaasını açıkladı.

Savcı, Kaftancıoğlu'nun "Cumhurbaşkanına hakaret", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme", "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak", "Kamu görevlisine hakaret", "Türkiye cumhuriyeti devleti askeri teşkilatını aşağılamak" suçlarından 4 yıl 10 aydan 17 yıl kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

