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Canlı yayında dövizde yapılan hamle için ''vatan hainliği'' dedi

Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına katılan İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz Türkiye’nin yüksek döviz kuru politikasına geçmenden önce Dolar cinsinden borçlandığını belirterek "bu neredeyse vatan hainliğidir" dedi.

Habertürk TV’de Fatih Altaylı’nın sunduğu Teke Tek programında İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz dikkat çeken açıklamalar yaptı. 

Programda, Türkiye’nin yüksek döviz kuru politikasına geçmenden önce Dolar cinsinden borçlandığını açıklayan Bilge Yılmaz, “Bu neredeyse vatan hainlidir” ifadelerini kullandı.

Prof. Yılmaz, “Doları bilinçli olarak patlatmadan önce dolar cinsinden borç aldılar. Dış güçleri getirsen, bu ülkeye bundan daha kötüsünü yapamazlar” diye konuştu.

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