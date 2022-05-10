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  3. Canlı yayında ''Soros'' kavgası! ''Bunu size Soros öğretti'' dedi yayın karıştı

Canlı yayında ''Soros'' kavgası! ''Bunu size Soros öğretti'' dedi yayın karıştı

Tv100 ekranlarında Suriyeli sığınmacıların durumu tartışılırken, AK Partili Mehmet Metiner ile yazar Aytunç Erkin arasında çıkan tartışma yayına damgasını vurdu.

Tv100’deki “Taksim Meydanı” programında Sözcü Gazetesi Yazarı Aytunç Erkin, eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner ile tartıştı. 

Türkiye’ye Azerbaycanlı ve Kıbrıs Türklerinin gelmesinin, göç etmesinin Türkiye için bir sorun olmadığını, onların ülkeye katkısı olduğunu söyleyen Aytunç Erkin’e Mehmet Metiner “Çok faşist bir dil, çok müdahaleci bir dil bu. Ulusalcı solcular nasıl faşist böyle” diye karşılık verdi.

Bunun üzerine Aytunç Erkin, “‘Ulusalcılar faşisttir lafını size Soros öğretti. Her kamuculuğu savunan, her tarlasını savunan çiftçi, her ulus devleti savunan faşisttir size göre. Siz aslında gizli Soros’çusunuz. Ben faşistim, sen küreselcisin. Ulus devleti savunan herkese karşısın, kamuculuğu savunan herkese faşist sana göre” diye konuştu.

Etiketler george soros aytunç erkin ak parti mehmet metiner gürkan hacır şaban sevinç hacı yakışıklı
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