Çavuştu General oldu

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararı ile astsubay kökenli olan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Personel Albay Remzi Albasan ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Hava Personel Albay Orhan Gürdal, tuğgeneralliğe terfi ettirildi. Böylece mesleğe astsubay çavuş olarak başlayıp sonra subay olan iki isim, tuğgeneralliğe terfi ettirilen 41 albay arasında yer aldı.

Milliyet Gazetesi'nden Aydın Hasan ve Seyfettin Ersöz'ün haberine göre Şura’da terfilerle ilgili alınan kararlar, önceki akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onaylamasının ardından açıklandı. 41 albayın general ve amiralliğe terfi ettirildiği, yedi general ile iki amiralin bir üst rütbeye yükseltildiği terfi listesinde, dikkat çekici ayrıntılar yer aldı. Astsubay çavuş olarak TSK’da başlayan meslek hayatında 1993’te subay olan Personel Albay Remzi Albasan, 30 Ağustos’tan itibaren geçerli olmak üzere tuğgeneralliğe terfi ettirildi. Albasan, darbe girişiminden sonra Genelkurmay Başkanlığı döneminde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın özel kalem müdürlüğünü yapmaya başlamıştı.



Tıp kazandı ama...



Tuğgeneralliğe terfi eden astsubay kökenli ikinci isim ise Hava Personel Albay Orhan Gürdal oldu. Askeri çevrelerde konuşulanlara göre, Gürdal’ın askerlik mesleğini seçmesinin ilginç bir hikayesi var. Isparta Ticaret Lisesi mezunu olan Gürdal, üniversite sınavında tıp fakültesini kazandı. Ancak yoksulluk nedeniyle tıp eğitimi almasına ailesinin gücü yetmedi. Gürdal, bunun üzerine İzmir Gaziemir’de astsubay yetiştiren Hava Teknik Okulu’nda eğitim gördü. 1985’te mesleğe astsubay çavuş olarak başlayan Gürdal, 1998’de başarı göstererek subaylığa geçti.



Darbeyi öngördü



Gürdal, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından terör örgütü FETÖ ile mücadelede de kritik görevler üstlendi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Genelkurmay Karargâhı’nda bulunan evrakı inceleyen bilirkişi heyeti üyeleri içinde yer alan Gürdal’ın da imzasını taşıyan rapor ile 2015’te Genelkurmay’a FETÖ’nün darbe yapabileceğinin yazılı olduğu bir bilgi notu iletildiği ortaya çıkmıştı. Bilgi notunda “TSK bünyesindeki örgüt mensuplarına müdahale edilmesi durumunda, örgüt içinde aşikar olanları ortaya atıp kalan mensuplarını kurtarma çabasına girebileceği, bunlardan çare bulamaması durumunda ise erken ve olgunlaşmamış bir darbe girişiminde bulunabilirler” denilmişti.



Erdoğan'a sundu



Genelkurmay General-Amiral Şube Müdürü olan Albay Gürdal, YAŞ kararlarını Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile birlikte Erdoğan’a onay için arz eden isim oldu. Gürdal, böylece kendi isminin de yer aldığı terfi listesini Cumhurbaşkanı’na arz etmiş oldu. Cumhurbaşkanlığı’nın internet sitesinde, Gürdal’ın Cumhurbaşkanı’na listeyi onay için sunduğu anın fotoğrafları da yer aldı.

‘Kadro-rütbe uyumu sağlandı’



Şurada general-amiral terfilerinde ise ağırlıklı olarak FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz’daki darbe girişiminden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kuvvet, ordu, kolordu ve tümen seviyesindeki bazı birliklerinde zedelenen kadro-rütbe uyumsuzluğunun giderilmesine yönelik kararların alınması dikkat çekti. Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal oramiralliğe, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel orgeneralliğe, Genelkurmay Harekât Başkanı Tümgeneral Kemal Yeni korgeneralliğe, Diyarbakır 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla korgeneralliğe, Özel Kuvvetler Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ercan Çorbacı tümgeneralliğe yükseltildi. FETÖ’nün kumpas mağdurlarından Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral İbrahim Özdem Koçer de tümamiralliğe terfi ettirildi. Hava Harp Okulu Komutanı Tuğgeneral Rafet Dalkıran da tümgeneral oldu. Böylece bu kadrolarda görev yapan komutanlar, bu kadrolara uygun rütbelere yükseltilmiş oldu.



‘Aidiyeti güçlendiriyor’



Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Hamza Dürgen, geçmiş yıllarda astsubay kökenli Cemal Balıkçı ile Engin Çırakoğlu’nun generalliğe yükseltildiğini belirtti. Son karar ile general olan astsubay kökenli ismin dörde çıktığını ifade eden Dürgen, “Astsubay kökenli subayların da generalliğe terfi ettirilmesi liyakat ve yeterliliğin ön planda tutulduğunu göstermektedir. Özellikle tabanda, saha tecrübesi olan liyakatli kişilerin TSK komuta kademelerine terfi ettirilmeleri, alt kademede moral ve motivasyonu olumlu etkilemekte ve aidiyeti güçlendirmektedir” dedi.