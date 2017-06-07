Çekiçli saldırgana özel harekat polisi müdahale etti

Antalya'da psikolojik sorunlar yüzünden kendini eve kapatan, annesi Dudu Yeşil'i evden atan 20 yaşındaki Arif Yeşil, polise de çekiçle saldırdı. Evin kapısını koçbaşı ile kıran polis, Arif Yeşil'i etkisiz hale getirdi.

Olay, saat 11.30 sıralarında konyaaltı İlçesi, Uncalı Mahallesi 1242 Sokak'ta bulunan Tuana Sitesi A Blok 6'ncı katta meydana geldi. Annesi ve kardeşi ile birlikte aynı evde yaşayan Arif Yeşil, iddiaya göre kendisini hastaneye götürmek isteyen annesi Dudu Yeşil'i 4 gün önce evden attı. Akrabalarının yanında kalan Dudu Yeşil, bugün durumu polise bildirdi. İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Kapıyı çalan polis, Yeşil'in çekiçli saldırısına uğradı. Bunun üzerine olay yerine takviye polis, itfaiye ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yeşil'i ikna etmek için devreye önce Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürü Muhittin Ergen, girdi. Ancak Yeşil tüm çabalara rağmen kapıyı açmadı.

Bu süre içinde hazırlık yapan Özel Harekat polisleri, elinde koçbaşı ve kalkan eşliğinde otomatik tüfeklerle operasyon başlattı. Kapıyı kıran polis, biber gazı ile etkisiz hale getirdiği Arif Yeşil'i gözaltına aldı. Ambulansa alınan Yeşil, "Dua edin kedime bir şey olmasın. Yoksa hepinizi öldürürüm. Gerekirse gidip DEAŞ'a katılırım" diye tehdit etti. Yeşil, polis nezaretinde Antalyaeğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Arif Yeşil'in psikolojik rahatsızlıkları yüzünden liseyi yarıda bıraktığı ve kendisini 4 yıldır eve kapattığı ortaya çıktı.