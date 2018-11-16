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  3. 16 Kasım 2018 14:25

Cemal Kaşıkçı için gıyabi cenaze namazı

İstanbul'da katledilen Cemal Kaşıkçı için İstanbul, Mekke, Londra, Paris ve Washington'da giyabi cenaze namazı kılındı.

Cemal Kaşıkçı için gıyabi cenaze namazı
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Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Washington Post yazarı da olan gazeteci Cemal Kaşıkçı için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaçıkçı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, babası için sabah namazını müteakip Medine'deki Mescid-i Nebevi'de, cuma namazının ardından da Mekke'deki Mescid-i Haram'da gıyabi cenaze namazları kılınacağını duyurmuştu. O namazlar bugün kılındı.

Aile babası için taziyeleri de kabul etmeye başladı. 

FATİH CAMİSİ'NDE GIYABİ CENAZE NAMAZI

Fatih Camisi'nde cuma namazı sonrası kılınacak cenaze namazına, Kaşıkçı'nın dünyanın farklı ülkelerinden gelen gazeteci arkadaşları da katıldı.

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cemal Kaşıkçı için Fatih Camisi'nin yanı sıra Ankara'da Kocatepe Camisi'nde ve birçok ilde de cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazları kılınacağını kaydetti.

Öte yandan, Türk-Arap Medya Derneği (TAM) Başkanı Turan Kışlakçı da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'un yanı sıra Cemal Kaşıkçı için Mekke, Londra, Paris, Washington, İslamabad, Jakarta, Rabat, Tunus, Kuveyt gibi dünyanın dört bir yanındaki birçok şehirde gıyabi cenaze namazları kılınacağını bildirdi.

 
 

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