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  3. 18 Kasım 2020 10:25

Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu da koronavirüse yakalandı

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu da koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu da koronavirüse yakalandı
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Koronavirüs nedeniyle 1 Nisan'da hayatını kaybeden İstanbul Tıp Fakültesi'nin duayen hocası Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu da corona virüse yakalandı.

Onur Taşçıoğlu koronavirüs tedavisi gördüğünü sosyal medya hesabından açıkladı.

Taşçıoğlu, "Kim derdi ki günün birinde Çin'den babam için benim de getirilmesinde uğraşta bulunduğum ilacı ben de aynı hastalıktan dolayı kullanacağım" ifadelerini kullandı.

Binlerce hastayı iyileştiren, binlerce doktor yetiştiren Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu'nun yaşatılabilmesi için İstanbul Tıp Fakültesi seferber olmuş ancak Taşçıoğlu kurtarılamamıştı.

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