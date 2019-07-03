Cesedini parçalara ayırmışlardı: Hakim karşısına çıktılar !

Öz amcası Rıfat Rıza Ö.'yü silahla ateş ederek öldüren, bıçakla parçalara ayıran ve farklı yerlere atan sanık F. Ö., avukatının kendi ailesi tarafından azledildiğini, barodan istediği avukatla savunmasını yapacağını söyledi. Söz alan diğer 3 sanık da suçlamaları reddederken, vahşice öldürülen Rıfat Rıza Ö.'nün eşi şikayetçi M. Ö.: "Cinayetin para nedeniyle işlendiğini düşünüyorum. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." dedi. 4 sanığın banka hareketlerinin incelenmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

İLK DURUŞMA YAPILDI

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar F.D., F.Y., F. Ö. ve T.K. hazır bulundu. Savunmasını yapan F.Y., F. Ö. ile 2017 yılının Mayıs ayında Motosiklet Derneği'nin panayırında tanıştıklarını söyledi. Olay günü F. Ö.'ün saat 20.21'de kendisini aradığını söyleyen sanık F.Y., Buraya gelmen gerekir' dedi. Buna anlam veremedim. Ağlamaklı, korkmuş bir ses tonuyla 'Acil gelmen gerekir' diye söyledi. Taksi ile F.'in attığı konuma gittim. Ancak attığı konumda kimse yoktu, kendisini aradım, 'Geliyorum' dedi. İş yerinden aracı alıp geldi. Arabaya bindiğimde 'Ne oldu?' dedim. 'İş yerine gidince anlayacaksın' dedi. İş yerine girdiğimizde yine sorduğumda 'Amcamı öldürdüm' dedi. Normalde güler yüzlü birisidir. Ancak o gün F. terliyor, kızgın ve korkmuştu" dedi.

SALONDAKİ SALDIRI ÖNLENDİ

Bu sırada vefat eden Rıfat Rıza Ö.'ün oğlu Ahmet İhsan Ö., sanık F. Ö.'e duruşmada saldırdı. Duruşma salonunda bulunan jandarma ve polis saldırıyı önledi. Ancak şikayetçi Ahmet İhsan Ö. küfürler ederek saldırma teşebbüsüne devam etmesi üzerine salondan çıkarıldı.

"BEN İLK İŞYERİNE GİRDİĞİMDE MAKTÜLDE HİÇBİR CANLILIK BELİRTİSİ GÖRMEDİM"

F. Ö.'ün farklı bir ruh hali olduğunu, delirdiğini düşündüğünü anlatan sanık F.Y., Ö.'ün cesedi nasıl parçalara ayırdığını da ayrıntılarıyla anlattı. "Manzarayı görünce elim ayağım boşaldı" diyen F.Y., "Böyle bir duruma nasıl geldim, bunun içinden nasıl çıkarım, gibi kendi kendime sorular sorarken F., amcasını başından vurduğunu söyledi. Ortada bir silah var, bıçak kullanılmış ben bu sorular yanında bana zarar verebilir, gibi düşündüm. Oradan kaçmayı düşündüm. Ancak bulunduğumuz yer dağ başı.. Ben ne yapacağımı düşünürken F. yarım saat sonra poşetlere uzuvları koydu. Önceden çek çekli tekerlekli valiz hazırlamıştı. Cesedin gövde kısmını bu valize koydu. Poşetleri araca koydu. Ben hiçbir işleminde ona yardımcı olmadım. Tamamen kendisi parçalayıp araca koydu. Etrafı temizledi. Ben ilk iş yerine girdiğimde maktulde hiçbir canlılık belirtisi görmedim." diye belirtti.

"CESEDİN PARÇALANMASINA VE ATILMASINA YARDIM ETMEDİM"

Birlikte yola çıktıklarını, F. Ö.'ün viyadükte durduğunu ve valizi indirdiğini söyleyen sanık F.Y., "Ben sadece arkasından gittim. Herhangi bir şeye temas etmedim. Valizin fermuarını o açtı yine yan çevirdi fermuarın açmak suretiyle beden kısmını viyadükten yuvarladı. Yine valizi araca koydu. Ben bunlara katılmadım. Tekrar araca bindik. Halen titriyordum. Sinirden 'Aracı yavaş yavaş kullan' diye söyledim. Kadıköy'e geldik. Araçtan indik. İş yerinde eşime 'Çay falan yap' diyerek mutfağa gönderdim. F., Fatih ve Turgut'a çuval muval bir şeyler ayarlayın' dedi. Çocuklar sebebini sormadı. F. arabadan 2 veya 3 poşeti çıkarttı ve çocukların getirdiği poşetlere ikinci bir poşet koydu ve bantladı. Fatih ve Turgut bantlamaya yardım ettiler. Ancak neyi bantladılar bilmiyorlardı. F. de ben de herhangi bir şey söylemedik. Hatta 'Abi ne bunlar?' diye sorduklarında 'Boşver sonra konuşuruz' diye ben de F. de cevap verdik. F. 'Bunları atalım' diye ortaya söyledi. F. araca geçti . Araca Fatih ve Turgut da bindi. Yarım saat sonra geri geldiler poşetleri atmışlardı. Eşimle eve gittim, sabaha kadar uyuyamadı. Daha sonra fazla dayanamadım eşime anlatmaya karar verdim. Anlatmaya başladığımda polisler geldi. Olayı inkar etmedim. Ayrıca F. amcasının despot bir tavır gösterdiğini, sürekli şoförlüğünü yaptırdığını, kendisinde özel hayat bırakmadığını, işçilere ve ailesine kötü davrandığını söylüyordu. Ayrıca babası yarı felçli olduğu için F.'in babası hakkında bazı olumsuz söylemlerde ve küfürlerde bulunuyormuş. F. bunları yüzeysel söyledi detay vermedi. F. ile amcası aralarında sıkıntı olduğunu söylerdi ancak amcasını öldürmeye yönelik kastı olduğundan bahsetmezdi. Kavga edebileceklerini düşündüm ancak öldürebileceği hiç aklıma gelmezdi. Ben herhangi bir şekilde cesedin parçalanmasına ve atılmasına yardım etmedim. "

"POŞET İÇERİSİNDE İNSAN PARÇASI OLABİLECEĞİNE DAİR BİR HİS DUYMADIM"

Sanık F.D. de attıkları poşetlerde suç konusu olabilecek bir şey olduğunun aklına gelmediğini söylerken, diğer sanık T.K. da "Çöp poşetlerini poşetlerin içerisine koyduk. Biz de yardım ettik. Ferhat hiçbir şekilde yardım etmedi. Ben poşet üzerinde kan görmedim. Bunun içerisinde insan parçası olabileceğine dair bir his duymadım. Bu poşetleri arabaya F. koydu ben yardım etmedim. " dedi.

"BU KADAR PARA ORTADA YOK, CİNAYETİN PLANLANARAK İŞLENDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Şikayetçi M. Ö. de eşinin sanık F. Ö.'ü sevdiğini ve güvendiğini belirterek, şunları söyledi:

"Benim eşim, bir kardeşi ve F.'in babası 3 ortaktılar. Ancak diğer kardeşi başka iş yaptığı için ayrıldı. F.'in babası rahatsızdı bu yüzden tüm işleri eşim yapıyordu. Ancak eşit para alıyorlardı. Hasta diye abisine hiçbir laf etmezdi, severdi. Eşimin öldürüldüğünü haberlerden öğrendim. O dönemde biz ev bakıyorduk. 900 bin TL ve 1 milyon arası bir rakamla ev alacaktık. Kredi ile almak istemiyorduk. Eşim bu paramızın biriktiğini söyledi. F. adına özel paramızın ve şirket paralarının bulunduğu bankadaki hesapta 200 bin Euro olduğunu biliyordum. Ancak F. lütfetmiş sadece 30 bin eurosunu bırakmış. Diğerlerinin hepsini almış. Ayrıca 15 tatilde oğlum işe gitmişti. İş yerindeki kasaya eşim açtığında dolar ve eurolar balya balya varmış. Olay sonrası kasadan sadece eşimin cep telefonu çıktı. Ben bu cinayetin para nedeniyle işlendiğini düşünüyorum. Eşim ile F. arasında herhangi bir problem yoktu, eşimin ona ve çalışanlarına kötü davranması gibi bir durum söz konusu değildir. Cezalandırılmasını istiyorum. Tartışma nedeniyle bu olayın olacağını düşünmüyorum. Bu kadar para ortada yok, cinayetin planlanarak işlendiğini düşünüyorum. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

SANIKLARIN BANKA HAREKETLERİ İNCELENECEK

Söz verilen sanık F. Ö., ailesinin avukatını azlettiğini belirterek, Baro'dan kendisine avukat talep etti. Bir sonraki duruşmada sanık F. Ö.'ün savunmasının alınmasına karar veren mahkeme heyeti, 4 sanığın cinayetten 3 ay ve 3 ay sonraki banka hareketlerinin incelenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre olay 26 Şubat 2019 tarihinde Başakşehir’de işlendi. F. Ö., F.Y.’dan temin ettiği silah ile iş yerinin banyo kısmında abdest alan amcası Rıfat Rıza Ö.'e silahla ateş etti. Amca Rıfat Rıza Ö. yere düştü. F. Ö. ve F.Y., ölümünden emin olamadıkları Rıfat Rıza Ö.'ün bıçakla boğazını kesti. F. Ö. ve F.Y., gerçekleştirdikleri öldürme eyleminin delillerini gizlemek amacıyla Rıfat Rıza Ö.'ün kafasını bedeninden, kollarını dirseklerinden, bacaklarını da diz kapağından olmak üzere vücudundan ayırdı. Rıfat Rıza Ö.'e ait cesedi parçalara ayıran F. Ö. ve F.Y., ceset parçalarını valize ve poşete koydu, araca yükledi. F. Ö. ve F.Y. ile Yavuz Selim Köprüsü’nü geçerek, viyadük üzerinde durdu, maktulün vücut parçalarını valizden çıkartarak viyadükten aşağıya attı. F.Y., F. Ö. ile lokale gitti. Lokalde bulunan F.D. ve T.K. yaşanan olayı F.Y. ve F. Ö.'ten öğrendi. Suç delillerini gizleme eylemine F.D. ve T.K.’nın iştirak etti. 4 sanık maktulün cesedine ait kollar, bacak ve kafa kısmı ile kıyafetlerini ayrı ayrı poşetledi ve araca yükledi. Araca binen 4 sanık buradan ayrılarak ayak parçalarının bulunduğu poşeti Kadıköy’de, diğer parçaları da farklı bir çöp konteynerine attı. İddianamede F. Ö. (32) ile F.Y.'ın (37) "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme", "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve ""Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet" suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1.5 yıldan 8'er yıla kadar hapislerini talep edilirken, sanık F.D. (29) ve T.K.'nın (26) "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapisleri isteniyor.