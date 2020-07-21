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  3. 21 Temmuz 2020 17:10

Çeşme'de 1500 liraya kiralanan localar kaldırıldı

İzmir'in Çeşme ilçesindeki ünlü Altınkum plajındaki localar iş makineleriyle kaldırıldı. Günlüğü 1500 liraya kiralanan localar kumsalı işgal ettiği için vatandaşların tepkisini çekmişti.

Çeşme'de 1500 liraya kiralanan localar kaldırıldı
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Yaklaşık 50 kilometrelik sahil kıyısı ve 50'nin üzerinde plajıyla, turizmin gözde merkezlerinden olan Çeşme'de, vatandaşlar, çeşitli işletmelerin kumsallara koyduğu şezlong ve günlüğü 1500 liralık ahşap localar nedeniyle denize girecekleri alanların kısıtlandığını belirterek, tepki gösterdi. İnce taneli ve altın rengi kumuyla gözde sahillerden biri olan Altınkum'daki özel işletmeler de vatandaşın tepkisine neden oldu. Vatandaşların DHA aracılığıyla yaşanan olaya tepki göstermesinin ardından Çeşme Belediyesi harekete geçti. Belediye ekipleri tepkilere neden olan locaları iş makineleriyle sahilden kaldırdı. İşletmeye ise herhangi bir cezanın kesilmediği öğrenildi.

DHA

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