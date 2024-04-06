CHP itiraz etmişti: Hatay'da AK Partili Başkan Öntürk mazbatasını aldı

Hatay'da yerel seçimi önde tamamlayan AK Partili Mehmet Öntürk, İl Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını aldı. CHP'li heyet, mazbatanın Öntürk'e verilmesi kararına karşı bugün Yüksek Seçim Kurulu'na itirazda bulunmuştu.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk 346 bin 60 oy, CHP'li Lütfü Savaş ise 342 bin 699 oy aldı.

İl Seçim Kurulu, mazbatanın Öntürk'e verilmesine karar verdi. CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ile Murat Bakan, seçim sonucuna itirazda bulundu.

CHP'nin itirazı, İl Seçim Kurulu tarafından reddedildi. CHP'li heyet, bugün sabah saatlerinde Yüksek Seçim Kurulu'na itirazda bulundu.

İtiraz tartışmaları sürerken, Mehmet Öntürk, sabah saatlerinde İl Seçim Kurulu'na gelerek mazbatasını aldı.

Öntürk, daha sonra Antakya EXPO Yerleşkesi'nde düzenlenen mazbata törenine katıldı.

YSK Başkanı'ndan Hatay açıklaması

YSK Başkanı Ahmet Yener, CHP’nin itiraz süreci devam ederken Hatay İl Seçim Kurulu’nun mazbatayı AK Parti’nin adayı Mehmet Öngün’e verme kararının iptali için yaptığı başvurunun bugün sonuçlanıp sonuçlanmayacağı konusunda “Toplantıya başlayalım gün sonunda bilgi vereceğiz” dedi.

YSK Başkanı Ahmet Yener, CHP’nin, itiraz süreci devam ederken, Hatay İl Seçim Kurulu’nun mazbatayı AK Parti’nin adayı Mehmet Öngün’e verme kararının iptali için yaptığı başvurunun bugün sonuçlanıp sonuçlanmayacağı konusunda “Toplantıya başlayalım gün sonunda bilgi vereceğiz” dedi.

Yüksek Seçim Kurulu, seçim sonuçlarına yapılan itirazları görüşmek üzere bugün saat 14.00’de toplanacak. YSK Başkanı Ahmet Yener, kuruma gelişi sırasında gazetecilerin bugünkü toplantının gündemine ilişkin soruları üzerine “Çalışmaya başlayacağız. Gün bitiminde toplantı sonrası size bilgi vereceğiz” dedi. Yener, “CHP’nin Hatay başvurusu bugün sonuçlanır mı” sorusuna da “Bakalım, toplantıya başlayalım, gün sonunda size bilgi vereceğiz” yanıtını verdi.

CHP'den YSK'ye Hatay başvurusu

CHP, itiraz sürecinin devam ettiği Hatay'da, İl Seçim Kurulu'nun mazbatayı AK Parti adayına verme kararına Yüksek Seçim Kurulu'nda itiraz ederek, kararın kaldırılmasını istedi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti’nin adayı Mehmet Öntürk birinci sırada çıkarken CHP’nin adayı mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ikinci oldu.

CHP Hatay’da oyların yeniden sayılması için itiraz etti.

İtiraz süreci devam ederken, Hatay İl Seçim Kurulu’nun Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasını AK Parti’nin adayı Mehmet Öntürk’e verme kararı almasına CHP tepki gösterdi. CHP’den yapılan açıklamada İl Seçim Kurulu’nun Yüksek Seçim Kurulu’nun 2019 yılında aldığı ‘itiraz süreci devam ettiği müddetçe mazbatanın verilemeyeceğine ilişkin’ kararının da yok sayıldığı belirtildi. Açıklamada, “YSK’da itirazlarımız devam ederken alınan bu kadar bizim nezdimizde hükümsüzdür” denildi.