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CHP lideri Özgür Özel'den Ahmet Kaya paylaşımı

CHP lideri Özgür Özel'den Ahmet Kaya paylaşımı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından Ahmet Kaya'nın ölüm yıl dönümü sebebiyle bir paylaşımda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefatının 23'üncü yılında dinlemekten bıkmayacağımız şarkıların sahibi, son yıllarını vatanından ayrı geçirmek zorunda bırakılan Ahmet Kaya'yı saygıyla anıyorum" ifadelerine yer verdi. 

Etiketler Özgür Özel ahmet kaya paylaşım
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