CHP'de Kaftancıoğlu'nun yerine Çerkezoğlu mu ?

CHP İstanbul İl Başkanlığı için DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun isminin geçtiği iddia edildi.

TV100 ekranlarında yayınlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında, gazeteci Barış Yarkadaş CHP İstanbul İl Başkanlığı için DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun isminin geçtiğini ifade etti.

CHP İstanbul İl Başkanlığı ile ilgili kulis bilgisini Yarkadaş "10 Aralık hareketiyle özdeşleşmiş Canan Kaftancıoğlu’na da çok yakın olarak bilinen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nu İstanbul İl Başkanlığı için isminin, Canan Kaftancıoğlu ve arkadaşlarının adayı olarak konuşulduğu bilgisini aldım." sözleriyle verdi.