CHP'de kritik zirve... Özel, İmamoğlu ve Yavaş...

CHP'de cumhurbaşkanı adayını ön seçim yöntemiyle belirleme kararı sonraısında CHP lideri Özgür Özel, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu bir araya geldi. Görüşmenin ardından Özel'den dikkat çeken 4 maddelik bir paylaşım geldi.

CHP'de cumhurbaşkanı adayı ve ön seçim tartışmaları gündemdeyken gözler bugün ( 10 Şubat Pazartesi ) ön seçim yönergesinin ele alınacağı ve oylamaya sunulacağı PM toplantısına çevrilmişken CHP'de Parti Meclisi öncesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cumhurbaşkanlığı adaylığında ismi geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla Ankara'da bir araya geldi. Yaklaşık 2,5 saat süren görüşmenin ardından CHP lideri Özel sosyal medya hesabından toplantı sırasında çekilen bir fotoğrafı paylaşarak, "Birlikteyiz Hep birlikte olacağız Hep beraber kazanacağız Türkiye kazanacak…" ifadelerini kullandı.



