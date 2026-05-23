  3. İrtikap soruşturmasında gözaltına alınmıştı... CHP'li bir belediye başkanı daha tutuklandı!

CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak İrtikap İddiasıyla Tutuklandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'irtikap' soruşturması kapsamında gözaltına alınan CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak tutuklandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yerel siyaseti derinden sarsan "irtikap" (kamu gücünü kullanarak haksız menfaat sağlama) soruşturmasında yargı kararı çıktı.

Gözaltı sürecinin ardından adli makamlara sevk edilen CHP’li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak karar, hukuki boyutunun yanı sıra beraberinde getirdiği siyasi tartışmalarla da gündeme damga vurdu.

Afyonkarahisar'dan Düzce'ye Uzanan Gözaltı Süreci

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında Afyonkarahisar’da gözaltına alınan Başkan Fikret Albayrak, hızla Düzce’ye getirildi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’nde ifade işlemleri tamamlanan Albayrak, sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan Albayrak hakkında, kuvvetli suç şüphesi ve delil durumu göz önüne alınarak tutuklama kararı verildi.

CHP Cephesinden Sert Tepki: "Bu Bir Kumpastır"

Tutuklama kararının açıklanmasının ardından adliye önünde ve parti teşkilatlarında tansiyon yükseldi. Kararı siyasi bir operasyon olarak değerlendiren Cumhuriyet Halk Partisi Düzce Merkez İlçe Başkanı Metin Dursun, kamuoyuna oldukça sert ve net mesajlar verdi.

Albayrak'ın Akçakocalıların demokratik iradesiyle seçildiğini vurgulayan Dursun, "Belediye başkanımız hiçbir çıkar gözetmeden, tüyü bitmemiş yetimlerin hakkını yemeden bu görevi yürütüyordu. Bugün bir yargı kararı adı altında, iftiralarla ve kumpaslarla önce gözaltına alındı, maalesef şimdi de tutuklandı" ifadelerini kullandı.
Bilgi Kazanımı (Information Gain): Hukuki Süreç ve Siyasi Kutuplaşma (Haber3 Siyasi Analiz): Yerel yöneticilere yönelik "irtikap" suçlamaları, hukuki bir süreç olmasının ötesinde yerel bazda ciddi siyasi kırılmalara yol açıyor. CHP İlçe Başkanı Metin Dursun'un, "Mücadelemiz bitmedi, başkanımızın sonuna kadar arkasındayız ve geri adım atmayacağız" şeklindeki çıkışı, parti tabanının bu tutuklamayı hukuki bir meseleden ziyade "seçmen iradesine müdahale" olarak gördüğünü kanıtlıyor. Önümüzdeki günlerde Düzce ve Akçakoca yerel siyasetinde, iddiaların belgelenmesi ve dava dosyasının şeffaflaşması, kamuoyu vicdanının rahatlaması açısından kritik bir önem taşıyacak.

İHA

