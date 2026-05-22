  CHP'li belediye başkanı gözaltına alındı

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Belediye Başkanı Fikret Albayrak, 'İrtikap' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Düzce’nin Akçakoca ilçe Belediye Başkanı Fikret Albayrak hakkında, müteahhitlerden inşaat ve iskan işlemleri karşılığında milyonlarca liralık usulsüz para talep ettiği iddiaları üzerine "İrtikap" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Albayrak, Afyonkarahisar'da gözaltına alındı. 

E.Ö., 2023 yılında ruhsat aldığı ve inşaatı devam eden taşınmazı için iskan sürecinde kendisinden para istediğini iddia ettiği Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'tan şikayetçi oldu. E.Ö., Albayrak’ın iskan işlemlerinin yapılması karşılığında 2,5 milyon lira istediğini, ödeme için çek kabul ettiğini ve ardından inşaatına kısmi iskan verildiğini belirtti. Benzer şekilde H.P. de inşaatının aynı gerekçelerle durdurulduğunu ve Albayrak’ın çalışanı F.Ç. aracılığıyla kendisinden 1 milyon lira talep ettiğini iddia etti. H.P., parayı vermediği için inşaat faaliyetlerine devam etmesine izin verilmediğini öne sürerek şikayetçi oldu.

Şikayetler sonrası Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'İrtikap' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Albayrak hakkında gözaltı kararı çıkarıldı; evinde ve belediyeye bağlı bir iştirak şirketinde arama yapıldı. Bir program için Antalya'ya gittiği belirtilen Albayrak, Afyonkarahisar’da gözaltına alındı. 

DHA

Gazeteler CHP'deki Mutlak Butlan kararını nasıl gördü ? İşte gazetelerin CHP manşetleri
