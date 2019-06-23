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  3. 23 Haziran 2019 11:58

CHP'li Tanal'dan mühür uyarısı !

Üsküdar'da zarflardaki sandık kurulu mühründe 'milletvekili seçimi' yazdığı görüntülendi. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal sosyal medyadan uyarı yaptı.

CHP'li Tanal'dan mühür uyarısı !
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Yenilenen İstanbul seçimi için yurttaşlar sandık başına giderken Üsküdar'da zarflardaki sandık kurulu mühüründe ‘milletvekili seçimi’ yazdığı görüldü.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Üsküdar'da zarflardaki sandık kurulu mühründe milletvekili seçimi yazıyor. Lütfen azami dikkat ve özeni gösterelim" ifadelerini kullandı.

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