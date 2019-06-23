CHP'li Tanal'dan mühür uyarısı !

Yenilenen İstanbul seçimi için yurttaşlar sandık başına giderken Üsküdar'da zarflardaki sandık kurulu mühüründe ‘milletvekili seçimi’ yazdığı görüldü.
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Üsküdar'da zarflardaki sandık kurulu mühründe milletvekili seçimi yazıyor. Lütfen azami dikkat ve özeni gösterelim" ifadelerini kullandı.
Üsküdarda zarflardaki sandık kurulu müdüründe milletvekili seçimi yazıyor...Lütfen azami dikkat ve özeni gösterelim... pic.twitter.com/p3FTP4D6oX— Av.Mahmut TANAL (@MTanal) 23 Haziran 2019