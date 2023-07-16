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Cilo-Sat Dağları'nda buzul kırıldı; 4 kişi çukura düştü

Cilo-Sat Dağları'nda buzul kırıldı; 4 kişi çukura düştü
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Hakkari'nin 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları'na doğa yürüyüşüne çıkan 4 kişi, üzerindeki buzun kırılması sonucu boşluğa düştü. Bölgeye sevk edilen ekipler 2 kişiyi kurtardı, diğer 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Adıyaman'dan kente gelen Kemal ve Gülay A. çifti ile beraberlerindeki Mehmet A. ve Hakime K., Cilo-Sat Dağları'ndaki buzulları görmek için sabah saatlerinde otomobille bölgeye gitti. Ancak bir süre sonra yakınları, 4 doğaseverden haber alamayınca jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda Avcu çiftinin kırılan buzulların arasında olduğu tespit edildi. Çift, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla halatla kurtarıldı. Avcu çifti, tedbir amaçlı helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bölgeye helikopterle gidip, çalışmaları havadan izleyen Hakkari Valisi İdris Akbıyık, şelalenin bulunduğu alanda buz kütlesinin uç kısmından kırıldığını, bu nedenle 4 kişinin düştüğünü, kurtarılan 2 kişinin tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğünü söyledi. Vali Akbıyık, diğer 2 kişinin bulunması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. 

DHA

Etiketler cilo-sat dağları hakkari doğa yürüyüşü
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