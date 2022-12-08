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Çocuklarıyla BİM'e gidip, çocuklarına slogan attırdı

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AK Parti - MHP ittifakı ile zincir marketler arasındaki gerilim tüm hızıyla sürerken, sosyal medyada ilginç bir görüntü yayınlandı. İki çocuğuyla BİM'e giden bir vatandaş "Türk evladının size söyleyeceği bir şey var" deyip sözü çocuklarına bıraktı. O anlara dair görüntüler sosyal medyada olay oldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin zincir marketlere ilişkin sözleri üzerine başlayan gerilim gün geçtikçe artıyor. Ağrı ve Çankırı da marketler mühürlenirken, Antalya’da BİM’e saldırı gerçekleşti.

Gerilimin ardından BİMCELL hattını iptal ettirmek isteyen bir vatandaşın çocukları da yanına alarak markete gittiği ortaya çıktı.

Kasiyere “Türk evladının size söyleyeceği bir şey var. Sizinle alakalı değil. Siz çalışsanız. Söyleyin oğlum” dediği görülen videoda şahsın küçük çocuklara ideolojik sözler söylettiği görülüyor.

Küçük çocuğun ağzından ise şu sözler çıktı:

“Abi siz ve sizin diğer abi ve ablalarımız burada çalışıyor. Siz Türk gencisiniz sizin hiçbir suçunuz yok. Fakat buranın patronları Türk’ü tehdit ve hakaret etti. Biz de bu buna sessiz kalmayacağız. Kimse Türkiye ismine hakaret edemez”

Küçük çocuk sözlerinin ardından Bozkurt işareti yaptı. Diğer çocuğun ise “Bozkurtlar ulusun, Allah Türk’ü korusun” sloganı attığı görüldü.

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