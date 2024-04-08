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Çocukluk arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Çocukluk arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
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İzmir'de 28 yaşındaki bir genç, tartıştığı kendisi gibi dövmeci olan çocukluk arkadaşı Furkan U'yu bıçaklayarak öldürdü.

İzmir'in Konak ilçesindeki bir evde, Furkan U. (28) ile kendisi gibi dövmeci olan çocukluk arkadaşı C.G. (28) arasında gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine C.G., U.'nu bıçakla yaraladı. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Gelen sağlık ekipleri, U.'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri sinir krizi geçiren C.G.'yi gözaltına aldı. Yapılan incelemenin ardından U.’nun cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Etiketler çıcukluka rkadaşı bıçak öldürme
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