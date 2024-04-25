Çorlu tren kazası davasında karar verildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2018’de meydana gelen ve 7’si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 328 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili davada karar açıklandı. Açıklanan kararda 13 sanıktan 3'ü 8 ila 17 yıl arasında hapis cezası aldı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 2018’de meydana gelen ve 7’si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 328 kişinin yaralandığı ve 13 sanığın yargılandığı davada 6 yıl sonra karar açıklandı.

Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treninin 8 Temmuz 2018'de Çorlu yakınlarında vagonlarından bazılarının devrilmesi sonucu 7'si çocuk 25 kişi yaşamını yitirmiş, 340 kişi yaralanmıştı.

Davanın iddianamesinde "kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu" bulundukları gerekçesiyle sanıklar Turgut Kurt, Özkan Polat, Çetin Yıldırım ve Celaleddin Çabuk'un "birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Davanın karar duruşması bugünÇorlu Halk Eğitim Merkezi'ne kurulan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Sanıklar son sözlerini söyledi ve suçsuz olduklarını savunarak beraat talep etti. Duruşmaya 20 dakika ara verildi. Aranın ardından mahkeme kararını açıkladı.

Dönemin TCDD 1. Bölge Müdürü N.A.'ın "taksirle birden dazla kişinin ölüme yol açtığı" gerekçesiyle suçun işleniş biçimi, kullanılan araçlar, zaman ve yer önem ve değeri, 5237 sayılı TCK’nın 22/4 uyarınca temel cezanın alt cezadan uzaklaşılması süresince sanığın 12 yıl hapisle cezalandırmasına, verilen cezanın bilinçli takdirin oluşuma neden veren 1/2 oranında artırılarak 18 yıla artırılmasına, cezasından 1/6 oranında indirerek 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Sanıklar hakkında verilen cezalar şöyle:

Bakım Servis Müdürü M.K.'ya verilen 21 yıl hapis cezası adli sicilden dolayı takdir indirimi ile 17 yıl 6 ay hapis cezasına düşürüldü.

Bakım Servis Alanlarından Sorumlu Müdür Yardımcısı L.M.'ye verilen 11 yıl hapis cezası adli sicil kaydına göre takdir indirimi uygulanarak 9 yıl 2 aya indirildi.

Dönemin TCDD Birinci Bölge Müdürü N.A.'a 15 yıl,

Dönemin TCDD Bakım Müdürü T.K.'a 16 yıl 3 ay,

TCDD Birinci Bölge Bakım Müdür Yardımcısı N.A.'a 8 yıl 4 ay,

TCDD mühendisi T.Ö.'ye 10 yıl,

TCDD mühendisi D.P. 9 yıl 2 ay,

TCDD mühendisi K.B.'ya 9 yıl 2 ay,

Yol Bakım Onarım Şefi Ö.P.'a 12 yıl 9 ay

hapis cezası verildi.